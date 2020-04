Des chiots trouvés morts dans une boîte de chaussures

ATTENTION: IMAGES DIFFICILES À REGARDER

Une jeune femme du nord du Lac-Saint-Jean a eu tout un choc samedi avant-midi quand elle a découvert trois petits chiots morts, gelés, cachés dans une boîte de chaussures.

Joanie Langlais, qui habite sur la réserve indienne de Mashteuiatsh, prenait une marche de santé avec ses chiens quand elle a fait la macabre découverte dans un fossé.

«La boîte était écrasée, comme s’il fallait que ça ne sorte pas. Sur l’un des chiots, on voyait encore le cordon ombilical sorti. Il y a avait du sang et du liquide gelé», a raconté celle qui adore les animaux et qui peine à sortir ces images de sa tête.

Pour faire la lumière sur cet événement, elle a partagé son histoire sur les réseaux sociaux, photos à l’appui.

«Il y a des gens qui m’ont dit que les chiots étaient probablement mort-nés et que le propriétaire devait seulement s’en débarrasser, mais je n’y crois pas. Pourquoi alors les jeter sur le bord d’un chemin passant plutôt d’appeler un refuge?», s’interroge Joanie Langlais.

Samedi après-midi, elle a donné les trois cadavres à un refuge de Roberval et est entrée en contact avec les policiers.

La police du Conseil de bande a confirmé avoir eu vent de l’histoire. Elle n’a toutefois pas été en mesure de dire s’il s’agissait de la première fois que des animaux étaient découverts morts dans des circonstances étranges à Mashteuiatsh.

Des photos qui dateraient du mois dernier laissent croire que non. Sur les clichés, obtenus par l’Agence QMI, on peut voir la carcasse dépecée de ce qui semble être un orignal, en plein milieu d’un chemin de motoneige. Juste à côté, on aperçoit le crâne d’un autre animal, possiblement un coyote.

La cruauté envers les animaux est punie par le Code criminel et est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison.