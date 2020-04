Des réponses à vos questions sur la COVID-19

Tous les jours, nos spécialistes répondent à vos interrogations en lien avec le nouveau coronavirus.

«Mon conjoint travaille comme agent de sécurité. Un de ses collègues a été testé positif. Son patron semble prendre cette situation à la légère et dit que tant qu'aucun autre employé ne développe de symptômes, il ne faut pas s'alarmer.» - Camila

«Il faut travailler en gardant les deux mètres de distanciation. Il faut garder un espace. Il n’est pas nécessaire de vous retirer du milieu de travail à ce moment-ci. Elle a réussi à être testée positif. Généralement, quand les gens n’ont pas de symptômes, les gens ne donnent pas nécessairement le bon résultat. S’il a maintenu la distance, on peut penser qu’il n’y a pas eu de contamination. Vous pouvez prendre la température deux fois par jour.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Mon fils doit reprendre le travail dans la construction. Il doit se déplacer dans le même camion qu'un collègue dans la région de Montréal. Est-ce que son employeur sera obligé de faire installer un plexiglas entre mon fils et son partenaire de travail?» - Maryse

«Idéalement, il faudrait voyager dans des véhicules distincts. Sinon, pas côte à côte. Une personne assise à la place du conducteur et l’autre dans le siège arrière. Le port du masque est nécessaire. C’est difficile avec le plexiglas de rendre le tout hermétique.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Je suis une grand-maman de 60 ans qui vit avec ses petits-fils. Que devrais-je faire quand ils retourneront à l'école dans quelques semaines. Je peux difficilement les éviter comme on le demande aux grands-parents.» - Marie-France

«Ce n’est pas sûr que le retour à l’école va se faire. Vous avez 60 ans, ce n’est pas 70 ans, mais votre risque est quand même plus important. Si les enfants retournent à l’école, il faudra prendre des mesures. Fini les câlins, ils gardent leurs distances, ils changent leurs vêtements. Si vous avez la possibilité d’habiter ailleurs, il faudrait aller habiter ailleurs.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«On doit me livrer des meubles dans un condo reconstruit à neuf suite à un incendie. Comme je suis une personne à risque de 77 ans et que plusieurs personnes inconnues vont travailler chez moi pendant quelques heures, combien d'heures dois-je laisser passer afin que je puisse retourner dans mon condo sans risque?» - Denis

«On vous conseille de laisser vos meubles enveloppés. Le carton et le papier, le virus peut survivre pendant 24 heures. Ne les déballez pas et faites les déposer dans votre condo. Attendez une journée ou une journée et demie et vous pourrez rentrer en désinfectant les poignées de porte.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Quand pourrons-nous passer un test pour savoir si nous avons eu la maladie ou non? Dans mon cas, j'ai été en contact direct avec des gens infectés à mon milieu de travail, j'ai eu les symptômes, mais je n’ai pas pu passer les tests.» - Martine

«Les tests valables circulent aux États-Unis, mais on estime qu'il y en a 50% qui ne sont pas fiables. On croit que ça prendra plusieurs mois avant l'automne. La priorité à ce moment-ci, c'est de se protéger comme si on ne l'avait pas eu. Le but c'est de continuer à garder l'espacement.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Comment mettre en pratique la distanciation physique dans les édifices à bureaux, alors que dans les entrées et les corridors, nous sommes obligés de nous croiser à moins de 2 mètres? Devrait-on éliminer les machines distributrices, machines à café, bouilloires, frigo pour déposer son lunch?» - Daniel

«Il y a des espaces communs où il faut être prêt à désinfecter. Il faudra peut-être que les gens portent des masques pour protéger les autres puisqu'il y a beaucoup de porteurs qui sont sans symptômes. Évitez de parler quand vous vous croisez puisque c'est par les gouttelettes que le virus se propage.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»