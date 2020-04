EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 chamboule la vie de tout le monde.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l’économie.

DERNIER BILAN | 6h

PLANÉTAIRE

Cas: 2 341 066

Morts: 161 324

Rétablis: 598 942

ÉTATS-UNIS

Cas: 738 923

Morts: 39 015

Rétablis: 68 285

CANADA

Québec: 17 521 (805 décès)

Colombie-Britannique: 1647 (81 décès)

Ontario: 10 010 (514 décès)

Alberta: 2562 (51 décès)

Saskatchewan: 313 (4 décès)

Manitoba: 250 (5 décès)

Nouveau-Brunswick: 118

Nouvelle-Écosse: 649 (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 256 (3 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 26

Territoires du Nord-Ouest: 5

Yukon: 8

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13

Total atteints: 33 382

Décès : 1470

NOUVELLES

6 h | L'Espagne enregistre 410 morts au cours des dernières 24 heures en forte baisse par rapport aux 565 recensés la veille.

5h45 | L'Australie demande une enquête indépendante sur la gestion de la crise

L'Australie appelle à l'ouverture d'une enquête indépendante sur la lutte mondiale contre la pandémie de nouveau coronavirus et sur la façon dont l'OMS a géré la crise.

5h40 | Préposée victime de la COVID-19 : «c’était l’une des meilleures»

Une première préposée aux bénéficiaires décrite comme une femme qui avait le cœur sur la main est décédée vendredi, « une grande perte » pour le milieu, soutiennent des collègues.

5h30 | Les visages de la pandémie

Derrière tous ces mots utilisés pour décrire la crise qui bouleverse notre quotidien depuis plus d’un mois, il y a surtout des gens dont la vie a été écourtée. Dont les dernières années ont été volées dans des circonstances souvent pénibles. Plus de 800 familles québécoises ont déjà été plongées dans le deuil. Notre équipe de journalistes a récolté l’histoire de 44 d’entre elles, car il nous est apparu essentiel de mettre un visage sur les trop nombreuses victimes de ce tueur sournois et invisible.

5 h | 1700 migrants bloqués dans la jungle par le coronavirus

Envrion 1700 migrants clandestins en route vers les Etats-Unis ont été confinés par les autorités dans une zone de la jungle panaméenne en raison de cas du nouveau coronavirus détectés parmi eux.

Ils s'agglutinent dans une humidité asphyxiante à La Peñita, localité autochtone proche de la frontière colombienne, dans des installations prévues pour accueillir environ 200 personnes.