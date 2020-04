Le concert «One World» permet d'amasser près de 128 M$

Le concert «One World» organisé par Lady Gaga a permis d’amasser près de 128 millions $ pour un fonds de secours de la COVID-19.

Les patrons de Global Citizen, qui ont contribué à la réalisation de l’événement, ont indiqué que le concert a généré 127,9 millions $ en tout.

Présenté samedi soir, le concert a réuni une brochette d’artistes des plus impressionnantes : Stevie Wonder, Paul McCartney, Elton John, Lizzo et Taylor Swift, entre autres.

Lady Gaga a lancé le spectacle virtuel en livrant sa version de «Smile» de Charlie Chaplin. Elle a ensuite accompagné Céline Dion, Andrea Bocelli et le pianiste Lang Lang avec «The Prayer» pour clore l’événement.

«Nous remercions Lady Gaga d’avoir aidé Global Citizen à créer un moment historique», pouvait-on lire dans une publication. À tous partout dans le monde : restez fort, restez en sécurité, nous serons ensemble à nouveau bientôt.»