L’ordonnance d'isolement d’une résidence pour aînés de Saguenay levée

L’ordonnance d'isolement d’une résidence pour aînés de Saguenay a été levée par le CIUSSS. Pour y arriver, tout le monde a dû y mettre du sien

Des mesures ont été mises en place à la Villa Saint-Alexis: confinement des résidents aux chambres, salle à manger fermée, distanciation sociale, protection accrue des employés et vérification quotidienne de l’état de santé des résidents.

Tout était mis en place depuis le 20 mars dernier afin d’éviter que la COVID-19 fasse son entrée dans cet établissement.

Cependant, le 4 avril, un premier résident est déclaré positif au virus. Cinq jours plus tard, le bilan s’élevait à 17.

«C’est difficile, on doit rester dans nos chambres, on est isolé , mais on comprend en même temps pourquoi il faut suivre les consignes», mentionne Denise Desgagnés, résidente de la Villa.

Pourtant, dès le 13 avril, l’établissement devient en isolement partiel, et moins d’une semaine plus tard, le 18 avril, le CIUSSS annonce que l'ordonnance d'isolement est levée à la résidence privée pour personnes âgées. Néanmoins, l'éclosion est toujours déclarée en cours et une vigilance accrue est maintenue.

«On est encore inquiet, on dit à notre mère de rester dans son appartement. Ce n’est pas complètement fini», mentionne la fille d’une résidente.

«Il faut vraiment être prudent parce que les symptômes peuvent apparaitre jusqu’à 11 jours après que la personne ait été infectée. C’est pour cela qu’on maintient la période de 14 jours d’isolement pour être sûr qu’on n’a personne qui soit contaminé au jour 11 ou 12. Pour être certains, on demande deux séances de 14 jours», mentionne la pharmacienne Diane Lamarre.

Il faudra donc attendre 28 jours après l’apparition des premiers symptômes chez le dernier cas relié à l’éclosion pour que celle-ci soit considérée comme terminée.

Même si l’éclosion est toujours en cours, l'ordonnance d'isolement levée en a réjoui plus d’un.

«On trouve ça bien, c’est un bon début», mentionne la résidente Jhislaine Brassard.

«Lorsqu’on a annoncé la nouvelle, des résidents applaudissaient, certains ont même pleuré. On continue de faire attention, mais c’est une nouvelle encourageante», mentionne la copropriétaire de la Villa, madame Véronique Bouchard.

Des règlements stricts sont donc toujours mis en place, par exemple: interdiction des visites et des regroupements.

Cependant, les résidents peuvent maintenant avoir accès à la cuisine tout en respectant une bonne distance et des employés auront des protocoles moins stricts par rapport à leur habillement.

La copropriétaire de l’établissement tient à envoyer un message de positivisme aux employés et résidents des autres CHSLD et résidences pour aînés: «C’est possible d’y arriver, il faut se rappeler que c’est un coup dur à passer, mais la COVID-19 ne sera pas toujours là. En attendant, il faut suivre les protocoles à la lettre et prendre un jour à la fois», conclut-elle.