Plus de 1500 morts de la COVID-19 au Canada

La pandémie de COVID-19 continuait de gagner du terrain à travers le pays, dimanche, tandis que le cap des 1500 décès a été franchi.

En fin de matinée dimanche, on dénombrait un total de 34 774 cas confirmés de COVID-19 au pays, tandis que 1581 personnes ont perdu leur combat contre la maladie.

À noter toutefois que ces données ne sont pas complètes puisque certaines provinces n’ont pas encore publié leur bilan quotidien.

Une fois de plus, le Québec a mené la progression du bilan au pays. La Belle Province dénombre désormais 18 357 (+836) personnes atteintes et on compte maintenant 877 décès, soit 72 de plus que samedi.

Le nombre d'hospitalisations, quant à lui, a baissé pour atteindre 1102, tout comme le nombre de personnes aux soins intensifs qui a diminué (-75) pour atteindre 183.

L’Ontario a rapporté, en matinée, 568 nouveaux cas en 24 heures pour un total de 10 578 cas depuis le début de la pandémie. De plus, 39 nouveaux décès ont été déplorés dans la province la plus populeuse du pays.

Après le Québec et l’Ontario, l’Alberta (2562 cas) est la troisième province la plus touchée au pays, devant la Colombie-Britannique qui a enregistré, dimanche, un total de 1647 cas et 81 décès.

«Ensemble, on va passer au travers», a déclaré le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, lors de son point presse quotidien.

«Mais même si on enregistre certaines tendances encourageantes, on ne va pas se conter des histoires. À travers le pays, des milliers de familles vivent des moments atroces, des histoires déchirantes», a-t-il ajouté avant d'inviter à nouveau les Canadiens à demeurer autant que possible à domicile pour ralentir la propagation du coronavirus.

Les cas confirmés et les morts liées à la COVID-19 au Canada:

Québec: 18 357 cas (877 décès)

Ontario: 10 578 cas (553 décès)

Alberta: 2562 cas (51 décès)

Colombie-Britannique: 1647 cas (81 décès)

Nouvelle-Écosse: 649 cas (7 décès)

Saskatchewan: 310 cas (4 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 257 cas (3 décès)

Manitoba: 243 cas (5 décès)

Nouveau-Brunswick: 118 cas

Île-du-Prince-Édouard: 26 cas

Yukon: 9 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total des personnes atteintes: 34 774

Total des décès: 1581