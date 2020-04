Une résidence pour aînés sans cas de COVID-19

Fait plutôt rarissime : une résidence pour aînés de l’arrondissement Lachine, à Montréal, dont la moyenne d’âge est de 82 ans, n’a aucun cas de la COVID-19 depuis le 15 mars.

La résidence se félicite d’ailleurs de ce résultat attribuable à la mise en place de mesures strictes.

Il s’agit de la résidence Les Brises, qui compte 141 logements abordables pour aînés et 171 résidents.

«Aucun cas de la COVID-19. Nous avons respecté à la lettre les mesures gouvernementales sur le confinement», explique à TVA Nouvelles Bernard Blanchet, président du conseil d’administration résidence Les Brises de Lachine.

«Notre recette du succès est liée au fait que nos résidents ont accès à des repas. Ils ont 14 repas par semaine qui sont montés aux étages. Personne n’entre dans la bâtisse, personne n’en sort. Pas de visites permises, pas de présence d’aidant naturel, depuis le début de la pandémie. Même les retours de patients des hôpitaux, nous les avons refusés», poursuit M. Blanchet.

«C’est certain que ça peut parfois être laborieux avec certains hôpitaux, mais personne n’est entré ici sans qu’il ait passé le dépistage de la COVID-19. J’avais même une résolution du conseil d’administration de la résidence à ce sujet. On s’est donné ce droit. C’est certain que financièrement, ça demande des sacrifices. Nous avons des gardiens de sécurité depuis le 15 mars. Nous avons puisé dans nos fonds de réserve pour mieux protéger les ainés qui habitent ici», conclut le président du conseil d’administration résidence Les Brises de Lachine.