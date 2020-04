Voici 15 performances du concert «One World»

Depuis leurs canapés, des spectateurs confinés du monde entier ont pu assister à un concert en ligne hors norme rassemblant des dizaines de stars, dont Taylor Swift et les Rolling Stones, en soutien aux soignants, en première ligne dans la lutte contre la pandémie.

Vous avez manqué la diffusion de «One World: Together At Home»?

Voici quelques-unes des performances diffusées durant le concert virtuel.

1. Céline Dion, John Legend, Lady Gaga, Andrea Bocelli et Lang Lang : «The Prayer»

2. John Legend et Sam Smith : «Stand by me»

3. Elton John : «I’m Still Standing»

4. Lady Gaga : «Smile»

5. The Rolling Stones : «You Can’t Always Get What You Want»

6. Camila Cabello et Shawn Mendes : «What A Wonderful World»

7. Jennifer Lopez : «People»

8. Taylor Swift : «Soon you’ll get better»

9. Niall Horan : «Slow Hands»

10. Keith Urban : «Higher Love»

11. Angèle : «Balance ton quoi»

12. Billie Joe Armstrong : «Wake Me Up When September Ends»

13. Billie Eilish et Finneas : «Sunny»

14. Stevie Wonder : «Lean On Me»

15. Kesha : «Praying»