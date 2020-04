À 46 ans, la COVID-19 le plonge dans le coma six jours

Hospitalisé aux soins intensifs et plongé six jours dans le coma, en France, où il fait sa vie, un Québécois d’origine estime que c’est un miracle s’il a survécu à la COVID-19.

Au bout du fil, Frédéric Gaudette, 46 ans, explique qu’il revient de loin, mais qu’il va mieux. Maintenant guéri, il veut remercier de tout son cœur le personnel médical qui lui a sauvé la vie et supplie la population de respecter toutes les consignes.

« Quand on passe par la case “hôpital”, que l’on est mis sous respirateur artificiel et que l’on est six jours dans le coma, intubé [...], fiévreux, je dirais que c’est une aventure assez troublante qui fait réfléchir », souffle-t-il.

Séjour à Paris

Photo courtoisie, S. Guével

Le natif de Montréal, qui vit depuis une vingtaine d’années en France, où il a fondé une entreprise d’animation 3D, pense que son cauchemar a commencé lors d’un séjour à Paris.

À titre de secrétaire général adjoint de la Société nationale des meilleurs ouvriers de France, une prestigieuse association à but non lucratif, il déposait le 8 mars une gerbe de fleurs sur la tombe du Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe.

De retour chez lui près du lac d’Annecy, quelques jours plus tard, plus rien n’allait. Il toussait, respirait mal et se sentait épuisé jusqu’à en « perdre un peu la raison ».

Il pense qu’il aurait dû se rendre à l’hôpital plus tôt. Or, quand il appelait la ligne d’urgence, on lui répondait de prendre de l’acétaminophène.

« Complètement amorphe »

Finalement, c’est son ex-conjointe qui, inquiète qu’il ne soit plus actif sur son téléphone, a alerté les secours. « J’étais complètement amorphe dans mon lit », raconte l’homme.

« Une journée de plus et c’était terminé », affirme celui qui se considère pourtant « plutôt en forme », et qui n’avait aucun ennui de santé particulier.

« En train de mourir »

Photo courtoisie

« Quand je suis arrivé à l’hôpital, [la mère de mes enfants] a appelé, et on lui a dit que j’étais en train de mourir », dit Frédéric Gaudette.

Ses enfants de 8 et 10 ans « avaient peur de perdre leur papa ».

Il a passé 14 jours à l’hôpital pendant lesquels on lui donna entre autres un traitement expérimental américain, le remdesivir.

« C’est un virus qui fait beaucoup de dégâts quand il prend le dessus, insiste M. Gaudette. [...] Je suis miraculé, ça, c’est sûr. »

« Quand je suis sorti de l’hôpital, j’ai revu mon médecin de famille [...]. Il m’a reconfirmé, en lisant le rapport, que j’étais très chanceux d’être devant lui », pointe-t-il.

Cette expérience le rend sceptique par rapport à la réouverture hâtive des écoles, qui se discute en France comme au Québec.

Selon lui, « ce n’est pas nécessaire de prendre des risques ».

Des jours d’angoisse

-8 mars : Frédéric Gaudette entame un séjour à Paris.

-12 mars : Apparition des premiers symptômes : toux, perte du goût, manque d’appétit et d’énergie, courbatures.

-15 mars : De retour chez lui, à Duingt, au sud de Genève, il tente de se reposer et appelle quelques fois la ligne d’urgence.

-22 mars : Il est transporté d’urgence au Centre Hospitalier Annecy Genevois. « Je faisais de la fièvre à 41 degrés, mon taux d’oxygénation n’était plus suffisant pour alimenter mon cerveau. » Il sera éventuellement transféré aux soins intensifs et au service de réanimation. La médication lui fait parfois vivre des hallucinations.

-4 avril : Il obtient son congé de l’hôpital, mais demeure faible : « juste monter les escaliers, chez moi, pour aller dans la chambre, ç’a été presque un exploit ! »

-19 avril : En convalescence, il va mieux, mais « manque de souffle » parfois et a le sommeil agité.