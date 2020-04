Avant la COVID, sa mère était bien traitée dans sa résidence

Nathalie Cook ne parvenait plus à avoir de nouvelles de sa mère malgré ses appels répétés et les messages laissés à la résidence Notre-Dame de la Victoire de Saint-Hubert. Elle a tiré la sonnette d’alarme auprès du CISSS puis s’est tournée vers les médias sociaux afin de lancer son appel à l’aide. Elle raconte.

«Ma tante et moi, on se relayait plusieurs fois par semaine pour aller voir ma mère. On n’avait jamais rien vu de pas correct. Elle était toujours propre, bien nourrie. Il y avait des activités. Nous n’avons subi aucune négligence par rapport à ma mère. Tout se passait très bien», assure Mme Cook.

Mais quand le coronavirus a frappé à l’intérieur de la résidence du chemin Chambly, les choses ont changé. Selon elle, c’est la COVID-19 qui est à l’origine de la crise. «Le cri à l’aide n’a pas été porté assez rapidement.»

Hier, TVA Nouvelles faisait état de 35 des 50 résidents infectés au coronavirus dans la résidence de la mère de Nathalie Cook, soit 70% d’entre eux et un résident est décédé de la maladie infectieuse. De plus, notre journaliste a recueilli le témoignage de la fille d’une autre résidente qui alléguait de la «négligence» devant notre caméra.

Aucune aide

Nathalie Cook a continué ses nombreux appels. «La directrice de la résidence m’a rappelée, mais elle n’avait pas de nouvelles de ma mère. Elle m’a dit qu’il y avait trois ou quatre cas de COVID, elle était vague. Je lui ai demandé pourquoi elle n’avait pas averti les familles quand elle a commencé à avoir des cas, elle m’a répondu qu’elle n’était pas obligée de le faire, et elle m’a assuré que tout était beau qu’elle avait assez de personnel à l’interne pour prendre soir des gens.»

Peu convaincue par ce qu’elle venait d’entendre, Nathalie Cook s’est tournée vers le CISSS le 12 avril. «Je n’ai reçu d’aide de personne. J'ai donc écrit sur Spotted Saint-Hubert le 15 avril pour échanger des informations. Voici son message:

«Il y a maintenant plus de 4 cas de COVID à la résidence Notre-Dame-de-la-Victoire. Une partie du staff est infecté, il manque de personnel pour prendre soin de tout le monde, la femme de ménage aide à prendre soin des résidents. Les résidents ne sont pas testés, même après 4 cas! Personne ne répond au téléphone et personne ne retourne les messages. Si vous avez des proches à cette résidence, appelez le ministère de la santé publique, plaignez-vous, faites-vous entendre, faites du bruit, contactez TVA. Plus, on sera nombreux à se faire entendre, plus les choses vont bouger. Sinon, ce sera une autre tragédie comme à la résidence Herron!», a écrit Nathalie Cook dans sa publication.

Le soir même, le député de Vachon Ian Lafrenière lui a répondu. «Il m’a dit qu’il était en contact avec la résidence et les services de santé et que désormais ça devrait bien aller», informe Nathalie Cook. Elle a confiance que les choses aillent mieux à la résidence Notre-Dame de la Victoire de Saint-Hubert.