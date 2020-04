Cinq nouveaux décès dans la Capitale‐Nationale

Trois personnes de plus sont mortes au Jeffery Hale et deux autres au CHSLD Paul Triquet à Québec, ce qui porte le bilan à 28 morts dans la Capitale-Nationale.

Le directeur régional de santé publique du CIUSSS de la Capitale‐Nationale, le Dr François Desbiens, a confirmé cinq nouveaux décès et 16 nouveaux cas positifs sur le territoire de la Capitale‐Nationale, ce qui porte le total à 615 personnes infectées et 28 décès à ce jour.

Au Jeffery Hale, un lourd bilan de 101 personnes, usagers et membres du personnel inclus, sont infectés tous secteurs confondus. Dans ce seul établissement du quartier Saint-Sacrement, 16 personnes ont perdu la vie.

Dans les hôpitaux désignés de la région, on compte actuellement 19 hospitalisations, une baisse de trois patients.

Le CIUSSS de la Capitale‐Nationale tient à réitérer l’urgent besoin d’embauche d’infirmières, d’infirmières auxiliaires et de préposés aux bénéficiaires. Les personnes qualifiées et intéressées à soutenir les équipes en centres d’hébergement et en résidences pour aînés peuvent contacter le 1 844 220‐2227.

En Chaudière-Appalaches, quatre nouveaux cas positifs à la COVID-19 portent à 333 le nombre total sur le territoire. Sept personnes sont décédées, mais le total est resté inchangé. Sept personnes sont hospitalisées, incluant cinq aux soins intensifs.

Selon le plus récent bilan, 35 personnes ont perdu la vie dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches sur un total de 939 à travers l’ensemble de la province.