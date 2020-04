Confinement obligatoire dans deux États mexicains

Les États de Michoacan et de Jalisco, dans l'ouest du Mexique, ont instauré lundi un confinement obligatoire des personnes pour lutter contre la pandémie de COVID-19, adoptant des mesures plus dures que le gouvernement fédéral.

Ces deux États concentrent à eux seuls quelque 10% des 120 millions d'habitants que compte le Mexique.

Le gouvernement du Michoacan, où se trouve le port le plus important du Mexique, Lazaro Cardenas, a décidé ce confinement obligatoire et imposera des sanctions, notamment des travaux d'intérêt général, à ceux qui ne respecteront pas cette mesure, a annoncé dans un message diffusé lundi le gouverneur de l'État, Silvano Aureoles.

Le confinement obligatoire a été décidé en raison de l'indiscipline de personnes qui «continuent à organiser des fêtes» dans l'État, a expliqué le gouverneur.

Seules peuvent désormais sortir de leur habitation les personnes qui doivent sortir pour acheter des vivres, des médicaments, pour aller dans des centres de santé, dans des banques, ou pour porter assistance à des personnes âgées, des mineurs ou des personnes handicapées.

AFP

Pour faciliter le respect du confinement, la police du Michoacan, où vivent 4,6 millions de personnes, distribuera de l'aide alimentaire aux citoyens les plus nécessiteux, a indiqué le gouverneur.

Les personnes qui auront enfreint le confinement se verront infliger des sanctions allant d'une amende à l'isolement obligatoire dans dix centres créés à cet effet, a poursuivi M. Aureoles.

Elles pourront aussi être contraintes à confectionner des masques anti-virus ou «à faire du nettoyage dans les hôpitaux et les centres de santé», a-t-il dit.

De même, le gouverneur de Jalisco, Enrique Alfaro, a annoncé dans une vidéo diffusée dimanche soir qu'«à partir de lundi les mesures d'isolement social auront un caractère obligatoire, que ceux qui ne les respecteront pas seront sanctionnés, et que la force publique sera chargée de les faire appliquer».

AFP

L'État de Jalisco compte 7,9 millions d'habitants. Guadalajara, sa capitale, est la deuxième plus grande ville du Mexique, avec 4,6 millions d'habitants.

Pour sa part, le gouvernement fédéral, dirigé par le président de gauche Andres Manuel Lopez Obrador, a annoncé qu'il ne prendrait dans la lutte contre la pandémie aucune mesure de confinement obligatoire, contrairement à ce qu'ont fait d'autres pays de la région comme le Pérou ou l'Argentine.

Il a suspendu les cours dans les établissements d'enseignement, a appelé les entreprises non essentielles à suspendre leurs activités et a supprimé les événements sportifs et culturels jusqu'au 30 mai.

Selon le dernier bilan, le Mexique compte 8 261 cas de contamination à la COVID-19 et 686 décès.