Critiques autour de l'attribution des prêts aux PME

Jugé flou, inéquitable, le programme américain d'aide aux PME était critiqué lundi pour avoir laissé sur le bord du chemin des milliers de petites entreprises qui attendent désormais qu'une rallonge soit votée au Congrès, tandis que de grands groupes ont pu en bénéficier.

«Si cette loi est destinée aux petites entreprises, comment est-il possible qu'autant de restaurants indépendants, dont les employés ont grandement besoin d'aide, n'aient pas pu recevoir de financement?», s'interrogent les dirigeants des restaurants Shake Shack, dans un courrier publié lundi.

La chaîne qui vend des hamburgers haut de gamme dans plusieurs pays du monde a elle-même pu toucher 10 millions de dollars de prêts, malgré ses 8 000 employés, bien plus que les 500 maximum requis pour toucher cette aide.

Car l'effectif pris en compte est celui de chaque restaurant, 45 personnes en moyenne. Des milliers de petites et moyennes entreprises ont ainsi vu leur demande de prêt refusée, quand des groupes comptant des milliers de salariés ont pu toucher une petite partie des fonds.

Cela a contribué à assécher en moins de deux semaines l'enveloppe de 349 milliards d'euros, débloquée pour aider les petites et moyennes entreprises à faire face à la chute de leur activité liée à la crise de la COVID-19.

Shake Shack a ainsi préféré rendre l'argent, «afin que les restaurants qui en ont le plus besoin puissent l'obtenir maintenant», et alors que sa survie est désormais assurée par des fonds privés, ont expliqué lundi Randy Garutti, qui dirige la chaîne, et Danny Meyer, son fondateur et patron de la maison mère Union Square Hospitality Group.

«Nous applaudissons votre décision mais ne sommes pas d'accord sur la solution», a répondu par un tweet la Bay Area hospitality coalition, qui regroupe des restaurateurs, serveurs, responsables de bars, de la région de San Francisco.

En cause selon eux, une «inégalité fondamentale» dans l'accès à ces prêts, qui ne peut pas être résolu «sans calibrer le programme réellement pour les petites entreprises car il n'y aura jamais assez d'argent».

Des millions de dollars «gaspillés»

Le sénateur républicain Rick Scott s'est dit «inquiet que beaucoup d'entreprises qui ont des milliers d'employés aient trouvé des failles pour bénéficier de ces prêts destinés aux petites entreprises», estimant dans un communiqué que des «millions de dollars ont été gaspillés».

Ainsi, 71 sociétés cotées en Bourse ont pu bénéficier de prêts, à hauteur de 300 millions de dollars, soit moins de 1% du total, relève lundi le magazine Forbes, qui cite le producteur de charbon Hallador Energy, la chaîne de restaurants Ruth's Chris Steak House, et même Wave Life Sciences, une société de biotechnologie basée à Singapour.

Mis à disposition le 3 avril, les 349 milliards de dollars ont été épuisés en moins de deux semaines. Plus de 1,6 million d'entreprises en ont bénéficié, selon les chiffres de l'administration. Leur dette pourra être effacée si elles utilisent effectivement l'argent pour payer les salaires ou réembaucher.

Des milliers de restaurants, entreprises de construction, agriculteurs, boutiques, crèches, attendent désormais leur salut de la deuxième vague de prêts, une rallonge de 250 milliards de dollars que l'administration Trump et les élus du Congrès négocient depuis deux semaines.

Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a même évoqué une enveloppe de 300 milliards, en précisant que la Maison-Blanche avait accepté d'ajouter 75 milliards de dollars pour les hôpitaux et les services de secours et 25 milliards pour augmenter la capacité de tests, en réponse aux demandes des démocrates.

Donald Trump et son administration s'étaient montrés optimistes dimanche sur un accord «très proche» entre démocrates et républicains, essentiel pour qu'il soit approuvé dans un Congrès divisé.

Le texte pourrait être voté mardi au Sénat. Les chefs de la majorité démocrate à la Chambre des représentants ont eux prévenu les parlementaires qu'ils pourraient être appelés à voter «dès mercredi» sur cette rallonge pour les PME.