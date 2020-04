Déménagements: l’aide des proches en dernier recours

Si vous entendez déménager prochainement, les autorités tolèreront la présence de vos proches pour vous aider, mais uniquement en dernier recours. Il faudra aussi oublier le combo pizza et bière en fin de journée.

Beaucoup de citoyens qui n’ont pas les moyens de faire appel à des déménageurs professionnels se posaient la question. Pourront-ils faire appel à des amis et des membres de la famille?

Dans une publication sur Facebook, la Sûreté du Québec rappelle que, pendant que le Québec essaie toujours d’endiguer l’épidémie de coronavirus, il faut reporter «tout déménagement non essentiel».

«Si le déménagement est indispensable, faites appel à des déménageurs professionnels», recommandent les policiers.

Hygiène

Rappelons que cette industrie fait partie des activités prioritaires et respecte des normes d’hygiène strictes.

Cela dit, «si c’est impossible et que vous avez absolument besoin d’aide pour votre déménagement, privilégiez l’aide de proches qui habitent dans la même résidence que vous ou à proximité.»

Dans ce cas, il vous faut limiter le nombre de personnes présentes, minimiser la durée de leur présence, et garder entre elles, «autant que possible», une distance de deux mètres.

«Ça veut aussi dire qu’une fois le déménagement fait, chacun rentre chez soi, sans s’attarder», soulève le corps de police.

De plus, si vous vous rendez dans une autre région, vous devrez être en mesure de prouver que votre déplacement est essentiel.

La SQ dit faire «confiance au jugement des citoyens et des policiers qui interviendront auprès de ceux-ci».

À moins de circonstances particulières, il n’est pas nécessaire de signaler un rassemblement inférieur à trois personnes ou de personnes visiblement en train de déménager des gros meubles, affirme la SQ.

Autres précisions

Sur son site web, le gouvernement du Québec apporte d’autres précisions.

Là aussi, on lit que «si vous ne pouvez faire appel à des déménageurs et que vous devez absolument recevoir de l’aide pour votre déménagement, il est possible de faire appel à des proches en s’assurant de respecter certains critères».

Naturellement, il faut s’assurer qu’aucune des personnes présentes n’a de symptômes associés à la COVID-19, n’a voyagé il y a moins de 14 jours ou n’a été en contact avec des personnes infectées.

«Lavez-vous régulièrement les mains à l’eau tiède et au savon pendant au moins 20 secondes et respectez les autres consignes sanitaires de base (évitez le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main; toussez dans votre coude; évitez de porter vos mains à votre visage, etc.)», est-il précisé.

Quelques règles d’hygiène observées par les déménageurs professionnels :

Reporter tout déménagement non indispensable

S’assurer à l’avance que personne n’est infecté par la COVID-19 ou n’a de symptômes

Dans la mesure du possible, distance de 2 mètres entre les personnes

Pour le transport de gros meubles et d’électroménagers, privilégier les mêmes tandems pour limiter les interactions

Limiter le nombre de déménageurs

Limiter le nombre de personnes dans la même pièce

Limiter le nombre d’occupants présents

Limiter les allées et venues dans les pièces

Nettoyage des surfaces dans les domiciles avant l’arrivée des déménageurs

Nettoyage régulier de l’habitacle du camion et des outils de travail

Lavage des mains fréquent, étiquette respiratoire et ne pas se toucher le visage

Source : Institut national de santé publique du Québec