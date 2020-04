Des médecins formés à l’étranger veulent être mis à contribution

Ils sont formés en santé, leurs diplômes sont reconnus ici, ils parlent français et sont prêts à travailler, mais des médecins formés à l’étranger doivent se contenter de livrer des pizzas et de conduire des taxis alors que les besoins de personnel en CHSLD sont criants.

Un groupe de médecins formés à l’étranger déplore être laissé de côté par le gouvernement alors que des milliers d’employés du réseau de la santé doivent s’absenter puisqu’ils sont infectés par la COVID-19 ou craignent de l’être.

«Je pense que le gouvernement ne sait pas qu’on est là. Je pense qu’ils ne sont pas au courant qu’il y a ce potentiel et qu’ils peuvent l’utiliser pour aider aux problèmes dans le système de la santé», regrette un porte-parole de ce groupe et pédiatre de formation, Amir Besharati.

Lui-même, et pas moins de 58 médecins d’origine iranienne, qu’il connait personnellement et qui ont obtenus une équivalence de diplôme au Québec, disent vouloir prêter main-forte dans les CHSLD, et ce, sans attendre.

Au début de la crise de la COVID-19, ceux-ci étaient en attente d’obtenir un entretien en vue d’être embauchés dans le réseau de la santé. Le petit groupe s’est formé après avoir entendu l’appel au «sens du devoir» des médecins lancé par le premier ministre François Legault.

«Nous sommes prêts, nous sommes déjà formés à l’extérieur du Québec, nous avons déjà pas mal d’expérience», a martelé Amir Besharati.

Malgré une lettre envoyée le jour même au premier ministre Legault, à la ministre de la Santé, Danielle McCann, au directeur national de la santé publique du Québec, Dr Horacio Arruda, et à plusieurs autres intervenants, pour offrir leur aide en CHSLD, ils sont toujours sans réponse.

Devant l’urgence de la situation, Amir Besharati affirme avoir contacté lui-même des CHSLD pour offrir son aide, mais s’est buté à la lourdeur bureaucratique. Il dit aussi s’être manifesté par le biais du site « Je contribue », mais n’a toujours pas obtenu de réponse.

En attendant, plusieurs de ces médecins formés à l’étranger travaillent déjà dans des postes secondaires du réseau de la santé, comme Amir Beshrati, qui est assistant de recherche dans un groupe de médecine familiale (GMF). D’autres travaillent toutefois dans des métiers qui n’ont rien à voir avec la santé, comme livreurs de pizza ou chauffeur de taxi, a affirmé ce dernier.