Impossible de connaître le nombre de cas dans les HLM

Le nombre de cas de COVID-19 dans les 132 tours d'habitations à loyer modique (HLM) de Montréal qui accueillent des aînés demeure inconnu pour l'instant, a déploré l’opposition montréalaise lundi.

La leader de l’opposition officielle à l'hôtel de ville, Karine Boivin-Roy, a demandé durant la réunion du conseil municipal pourquoi l’information sur le nombre de cas répertoriés dans les immeubles de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) n’était pas rendu public.

«Nous avons le devoir d’informer la population», a souligné Mme Boivin-Roy pendant la période de questions destinée aux élus.

Le responsable de l'habitation au comité exécutif, Robert Beaudry, a répondu que ce n’était pas de la responsabilité municipale de s’immiscer dans des questions aussi spécifiques. Selon lui, la Direction de la santé publique de Montréal communiquait avec l'Office, «pour que la direction de l’OHMH puisse être au courant des données et prendre les mesures adéquates afin d'empêcher la propagation du virus».

Surveillance

Selon les données fournies par la Ville de Montréal, 75% des 132 tours HLM pour aînés de Montréal seraient surveillées par des agents de sécurité vu le contexte actuel pour empêcher le va-et-vient de visiteurs.

Dans ces tours, le taux de surveillance est de 100% entre 16h et minuit, ce qui représente selon la Ville la période avec le plus grand nombre de visiteurs, et il diminue à 50% entre 8h et 16h.

«Les gardiens de sécurité sont arrachés de partout. On essaie d’en avoir le plus possible pour l’OHMH», a dit M. Beaudry pour expliquer ce manque à gagner.