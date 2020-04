Jérôme Charlebois: une chanson et une dictée pour le Jour de la Terre

Le chanteur Jérôme Charlebois et sa conjointe unissent leurs voix et interprètent en duo une nouvelle version de la pièce «J’veux du soleil», à l’occasion du Jour de la Terre, qui a lieu ce mercredi, 22 avril.

Charlebois et Annie Roy, qui est enseignante au primaire, ont coécrit de nouvelles paroles sur l’air du groupe Au p’tit bonheur, dont la musique originale est signée Jamel Laroussi. Le couple présente sa relecture comme un «hymne à l’environnement», créé spécialement pour souligner le Jour de la Terre. Le morceau sera en outre enregistré en studio et figurera sur le prochain album de Jérôme Charlebois.

Qui plus est, Jérôme Charlebois et Annie Roy ont poussé plus loin leur projet en rédigeant une dictée tirée du texte de la chanson. Intitulée «Dictée pour un arbre», celle-ci sera diffusée sur la plateforme YouTube de Jérôme Charlebois le vendredi 15 mai. Les jeunes qui se prêteront à l’exercice pourront ensuite transmettre leur résultat à l’adresse dicteepourunarbre@hotmail.com. Pour chaque dictée reçue d’ici le 1er juillet 2020, les instigateurs s’engagent à planter un arbre dans une forêt québécoise.