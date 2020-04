Journée d’orientation pour les militaires dans les CHSLD

Les premiers militaires déployés pour prêter main-forte dans cinq CHSLD du Québec sont arrivés, lundi matin, dans les établissements.

«Aujourd’hui, essentiellement, c’est une journée d’orientation. On veut faire les choses comme il le faut. On est rentré aujourd’hui et on rencontre les coordonnateurs de chaque équipe. Ils font le tour des départements», explique le sergent-major de la Force d’assistance médicale de l’armée, Gilles Bruneau.

Capture d'écran/TVA Nouvelles

Vêtus d’uniformes médicaux bourgognes pour ne pas effrayer les résidents, une équipe de sept militaires, composée d’une infirmière et de «techmeds», est arrivée vers 10h30 lundi matin au CHSLD Villa Val des Arbres de Laval.

Une autre équipe prendra la relève à leur départ à la fin de la journée.

Capture d'écran/ TVA Nouvelles

Des militaires ont également été envoyés au CHSLD Valeo de Saint-Lambert, au Centre d'hébergement Yvon-Brunet de Montréal, au Centre d'hébergement du Manoir-de-Verdun et à l’hôpital de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Les militaires déployés dans les CHSLD ont reçu, tout au long du week-end, une formation afin de mettre à jour leurs connaissances sur les soins destinés aux personnes âgées.