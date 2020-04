La France passe la barre des 20 000 morts

La France a passé lundi la barre des 20 000 personnes mortes en raison du nouveau coronavirus, avec 547 nouveaux décès enregistrés depuis dimanche, mais le nombre de patients hospitalisés et admis en réanimation continue à diminuer lentement, a annoncé le directeur général de la Santé.

«Ce soir, notre pays franchit un cap symbolique et particulièrement douloureux», a déclaré Jérôme Salomon. Au total, 20 265 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie début mars: 12 513 à l'hôpital (+ 444 en 24 heures) et 7752 dans les maisons de retraite médicalisées et autres établissements médico-sociaux (+103).

Plus de détails à venir.