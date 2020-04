Les citoyens ont le droit de critiquer sur les réseaux sociaux de la Ville

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal s’est fait rappeler à l’ordre après avoir banni de ses réseaux sociaux un citoyen qui critiquait ses décisions.

«C’est sûr qu’il était très présent sur les médias sociaux et rarement d’accord avec ce qui était annoncé, mais il ne tenait pas de propos diffamatoires, injurieux ou insultants», a expliqué l’ombudsman de la Ville de Montréal, Me Johanne Savard, dont le rapport 2019 a été adopté lundi après-midi par le conseil municipal.

L’homme a finalement retrouvé accès aux comptes Facebook et Twitter de l’arrondissement, mais pas avant un long processus de recherche et de médiation de la part du bureau de l’ombudsman, qui a duré plus d’un an.

L’arrondissement avait décidé de bannir indéfiniment un citoyen de ses réseaux sociaux après qu’il ait partagé sur sa page Facebook personnelle des captures d’écran d’un échange courriel qu’il avait eu avec une attachée politique de l’arrondissement. Il n’en était pas à ses premières critiques publiques du travail de l’arrondissement.

«Ç’a été long à traiter parce qu’il a fallu retracer l’historique de tous les échanges, remonter trois ans en arrière, c’était un travail de moine ce dossier-là. Mais c’était important, parce qu’il n’existe pas beaucoup de guides de gestion des réseaux sociaux pour une administration publique», a expliqué Me Savard, qui soutient qu’une administration gouvernementale ne peut pas gérer ses plateformes comme le fait un particulier.

Vu l’absence de précédents canadiens, l’ombudsman a même dû référencer des jugements rendus contre le président américain Donald Trump pour justifier sa décision et faire changer d’idée l’arrondissement.

Avenir

Me Savard espère maintenant que la Ville s’assurera que tous les gestionnaires des médias sociaux comprennent l’importance du respect de la liberté d’expression des citoyens sur ces plateformes.

La Direction générale de la Ville lui a assuré qu’elle communiquerait l’information à ses gestionnaires de réseaux sociaux pour qu’ils soient conscients du droit à la liberté d’expression qu’ont les citoyens qui veulent commenter sur les réseaux sociaux de la Ville.

«Tu ne peux pas expulser un internaute juste parce que tu n’es pas d’accord avec ses propos», a résumé l’ombudsman.

Le bureau de l’ombudsman demeure accessible durant le confinement. Les plaintes et demandes en personne ne sont plus acceptées, mais on peut les formuler par courriel en écrivant à marieclaudiaautule.bonnapen@montreal.ca ou par téléphone en laissant un message sur la boîte vocale du 514 872-8999.

L’an dernier, l’Ombudsman de Montréal a reçu un total de 1910 nouvelles demandes, soit 105 de plus qu’en 2018.