«Les employés étaient malades, ils n’avaient pas le choix»

La situation allait de mal en pis à la résidence Notre-Dame-de-la-Victoire de Saint-Hubert. Malade, infecté ou épuisé, le personnel avait déserté la résidence pour aînés du chemin Chambly. Trente-cinq des 50 aînés se sont retrouvés infectés à la COVID-19. La situation était si catastrophique que des proches des résidents ont parlé de «négligence». Une équipe multidisciplinaire a été envoyée en renfort.

Pour sa part, la mère d’une résidente ne blâmera jamais le personnel. «Le coupable, c’est le virus. La résidence est petite. Ça ne prenait qu’un employé infecté et le virus s’est répandu comme du feu. Je ne blâmerai jamais les employés. Ils ont toute mon admiration et l’ont toujours eue. Depuis les deux dernières années, c’était toujours les mêmes employés. Je ne peux pas croire que les employés ont abandonné le navire pour se sauver. Non, ils étaient malades, ils n’avaient pas le choix», soutient Dominique Martel.

Des proches des résidents ont tiré la sonnette d’alarme en se tournant vers le député de la CAQ, Ian Lafrenière. Ce dernier a informé le CISSS de la situation hautement préoccupante. Du renfort a été envoyé à la résidence pour aînés: médecins, infirmières, préposés aux bénéficiaires, garde de sécurité.

Des employées rencontrées par TVA Nouvelles sont rassurées. «Hier, j’étais bourrée d’anxiété. J’ai parlé avec ma boss, elle m’a calmée. Je me suis dit que je ne serais pas seule, qu’il y aurait d’autre monde. On va se tenir», appuie une femme.

«Je viens pour la formation, pour soutenir un peu plus les équipes et éviter la contamination et la propagation du virus. L’aide fait du bien», a formulé une autre employée à notre caméra.

Une employée a aussi confirmé à notre journaliste que tous les résidents avaient eu leur bain ce matin.

D’autres analyses sont en cours à la Résidence Notre-Dame-de-la-Victoire afin de savoir si d’autres aînés ou du personnel sont positifs à la COVID.