Les résidents de la Nouvelle-Écosse toujours sous le choc

La tuerie de masse qui s’est déroulée en Nouvelle-Écosse, la pire de l’histoire récente de l’histoire du Canada, laisse derrière elle bien des victimes et bien des cendres dans une communauté autrefois paisible.

Lundi, les gens de la communauté de Portapique, qui se situe à 40 kilomètres à l’ouest de Truro, en bordure de la baie de Cobéquid, étaient toujours autant sous le choc alors qu’ils se demandaient quand et comment commencer à reconstruire.

«Je ne crois pas que nous y aillons encore songé», a mentionné Kelly Lovett, une habitante du coin, au quotidien néo-écossais «Chronical Herald».

Sa mère de 78 ans, qui habitait près d’un endroit où le suspect a sévi, a entendu des coups de feu et une explosion. Heureusement pour cette famille, le tireur, Gabriel Wortman, ne s’est pas approché de la demeure de l’aînée sur la route Hunter.

Deux autres personnes habitant sur la même route ont été témoins de beaucoup plus d’action, alors qu’ils ont vu les ravages causés par les incendies allumés par Gabriel Wortman, qui a fait au moins 17 victimes pendant sa rage meurtrière qui s’est échelonnée sur au moins 12 heures samedi et dimanche.

Lisa Owen et Darrol Thurier se sont dirigés vers les coups de feu dès le début et ont vu plusieurs maisons qui étaient la proie des flammes. «C’était énorme et il y avait des flammes et de la fumée», a raconté Lisa Owen au journal, précisant avoir aussi entendu une explosion.

Tom Bagley, l’un de leurs amis, a été retrouvé mort par le duo pendant leurs recherches. «C’est différent quand c’est quelqu’un que tu connais, a dit Darrol Thurier. Il était le genre de personne qui se précipitait pour vous aider. Ils étaient tous des gens adorables.»

Le «Chronical Herald» rapporte lundi matin que les pompiers étaient toujours sur place sur la route Hunter, marchant parmi les décombres et les voitures brûlées.

«Les petites choses ne sont pas importantes», a déclaré Owen, pensant aux dégâts matériels.