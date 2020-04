Lignes ouvertes à LCN pour répondre à vos questions

Que ce soit en lien avec la santé ou l'économie, nos spécialistes répondent quotidiennement à vos questions en direct sur les ondes de LCN.

«Pourquoi on n’amène pas les personnes infectées pour se faire soigner dans les hôpitaux?» - Daniel

«La réalité c’est qu’il faut prendre plusieurs choses en considération. Transférer des aînés demande beaucoup de ressources, ça cause beaucoup de désorientation et il y a beaucoup de chance de contamination. Les aînés, il faut les nourrir, hydrater et les réconforter. On n’a rien de plus à offrir dans les hôpitaux.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Pourquoi est-ce qu’on ne nettoie pas les rues?» - Pierre

«Pour l’instant, ça ne semble pas être ce qu’il y a de plus efficace. Peu de chance qu’il soit contagieux et qu’on se mette les mains là et qu’ensuite on se touche. Une mesure vue en Asie, mais ici ce qu’on préfère c’est le lavage des mains et la distanciation sociale.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Ma salle de bain est en chantier, mon entrepreneur a redémarré les travaux. Est-ce autorisé?»

«Est-ce que ces travaux sont urgents? Vous pourriez évoquer l’urgence, si vous n’avez qu’une seule salle de bain et que vous n’avez plus de toilette et de lavabo.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Pourquoi ne pas suggérer le port de masque artisanal?» - Ludovic

«On va finir par se rendre au port du masque. On parle de moins de 5% de contamination dans la population, on contrôle la courbe. La courbe est bien aplatie dans la population.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Je pense que c’est une mesure qui a sa place et qu’on devra intégrer. Surtout qu’on parle de déconfinement.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Je suis travailleur autonome je fais des réparations domiciliaires, est-ce que je peux reprendre?» - Pierre

«Vous êtes en partie considéré comme un travailleur prioritaire. Si vous recevez un appel de quelqu’un qui me dit qu’il est temps de changer ma porte, à ce moment ça ne rencontre par le critère d’urgence. Il faudra être patient, mais ça s’en vient.»

«Pourquoi les ventes entre individus sont encore tolérées?» - Anick

«Les ventes sur ces plateformes sont autorisées et tolérées si on peut respecter les règles de distanciation sociale. Ce n’est pas vraiment possible pour un réfrigérateur, mais une table ou une chaise, oui.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Est-ce que je vais pouvoir envoyer mes enfants dans des camps de vacances cet été?» - Nicolas

On suit l’évolution des écoles. Redéploiement organisé, si les camps de vacances sont ouverts, ça va prendre des règles. Si les gens sont plus jeunes, moins de risques de contamination. Il va falloir voir comment ça va aller dans les prochaines semaines.

«Est-ce que les salons de coiffure vont ouvrir bientôt?» - Micheline

«Ici, tant qu’on va avoir la distanciation ça va être difficile. Le masque pourrait favoriser. C’est quelque chose qui est attendu. On va faire tout ce qui est possible pour trouver les bonnes façons, en désinfectant les mains. On va devoir déterminer un protocole pour faire les choses correctement. On va être capable, mais je ne pense pas que ça va être le premier.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«J'ai une compagnie d’excavation et de génie civil. Est-ce que deux personnes peuvent voyager dans la même voiture pour aller chercher des matériaux?» - Camil

«Il y a le guide de la CNESST, c’est un guide des bonnes pratiques qui va répondre à presque toutes vos questions. Si on ne peut pas respecter la distanciation sociale, il y a des mesures qu’on peut prendre.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Y a-t-il des risques de connaître une pénurie de ventolin?» - Florence

«Ce qui est bien avec le ventolin, c’est qu’il y a plusieurs alternatives. Si tout le monde allait en chercher en même temps, il pourrait y avoir un problème, mais j’ai confiance qu’il n’y en aura pas.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Il y a une mise en garde de Santé Canada. Il y a quelques conseils, notamment la date de péremption du produit qui. Gardez votre pompe périmée, vérifiez avec votre pharmacien, le produit reste bon même quelques mois après la date de péremption. Prendre ce dont vous avez besoin, ne pas faire de provision.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«J’ai une réparation de piscine à faire faire, est-ce que les pisciniers font partie du paysagement résidentiel?» - Diane

«Si votre piscine a une fuite qui met en danger votre propriété, ça respecte les critères d’urgence, mais sinon, je vous référerais à un pisciniste.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie