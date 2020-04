Loto-Québec: des employés reprennent un classique!

L’équipe des communications de Loto-Québec chapeautée par Patrice Lavoie, s’est risquée à tout un travail d’équipe de façon virtuelle : la reprise du classique «We are the world» en ces temps de confinement.

«Weekend de confinement : pour mettre un sourire sur votre visage, ma #dreamteam a repris un classique porteur d’espoir : « We are the world! » Ce qu’il nous manque en talent, nous l’avons en passion!», a fait savoir dimanche Patrice Lavoie sur ses réseaux sociaux.

La chanson originale «We are the world» est devenue un hymne international à l’entraide et a été reprise plusieurs fois au cours de l’histoire en soutien à différentes causes.

Dans les années 80, elle aura permis d’amasser plus de 60 millions de dollars pour mettre fin à la famine en Afrique.