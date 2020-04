Le 7 avril dernier, le gouvernement dévoilait ses scénarios quant aux probabilités de développement de la COVID-19 en terme de contamination et de mortalité. Le pic de la pandémie au Québec devait être atteint le 18 avril, donc samedi, et le nombre de décès anticipé d’ici la fin du mois se chiffrer entre 1263 et 8860. Mario Dumont n’a jamais été partisan de cette démonstration.

• À lire aussi: Entre 1263 et 8860 décès d'ici le 30 avril selon les scénarios

• À lire aussi: 72 décès supplémentaires et 836 nouveaux cas

«On peut mettre tout ça à la poubelle. La crise ne se développe pas du tout comme il avait été anticipé. Personnellement, j’y croyais plus au moins à la validité de faire des courbes comme ça», constate notre commentateur politique.

Le dernier bilan de la pandémie dans la province fait état de 877 décès, 18 357 cas positifs au coronavirus et 1102 personnes hospitalisées dont 183 patients aux soins intensifs.

«Ce qui tient la route, c’est le nombre d’hospitalisations aux soins intensifs, front que l’on avait préparé, mais le virus nous a attaqués dans le dos. On a vraiment moins bien préparé les CHSLD; son personnel, l’équipement de protection des employés et les procédures pour ne pas que le coronavirus y entre. Peut-être aussi que c’est ingérable et que l’on a développé un modèle trop gros. C'était peut-être une vulnérabilité inhérente à la façon dont on héberge nos aînés», fait savoir Mario Dumont.

Pour lui, les chiffres du Québec sont désolants. «Partout dans le monde, il y a des décès chez les ainés, mais les chiffres du Québec sont vraiment ahurissants, se désole Mario Dumont. On est dans le club des pays où il y a beaucoup de décès.»

*** Voyez l’intégrale de la chronique de Mario Dumont dans la vidéo ci-haut