Un autre décès et 13 nouveaux cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte 13 cas de plus de la Covid-19 pour un total de 239. Un onzième décès a été confirmé lundi.

Il s'agit d'un autre résident du CHSLD de la Colline situé dans l'arrondissement Chicoutimi à Saguenay.

L'éclosion a d'ailleurs pris une tournure très particulière dans cet établissement qui héberge une centaine de personnes âgées.

On dénombre actuellement 46 cas de COVID-19 au sein des employés et 42 résidents atteints pour un total de 88 personnes affectées directement par cette éclosion, la plus importante du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les autorités régionales de la santé ne sont pas en mesure d'expliquer pourquoi le nombre d'employés touchés a explosé dans les derniers jours.

Par contre, elles assurent que contrairement à la semaine dernière, elles peuvent compter sur des équipes dédiées à cet établissement, maintenant que des travailleurs d'autres secteurs sont arrivés en renfort.

Les employés ont tous les équipements nécessaires pour bien se protéger.

Une équipe dédiée à la prévention et au contrôle des infections sera bientôt sur place 24 heures sur 24.

Elle s'assure notamment que les travailleurs utilisent correctement les équipements mis à leur disposition.

Neuf des 11 décès confirmés au Saguenay-Lac-Saint-Jean sont survenus dans cet établissement.