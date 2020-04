Un traitement contre le virus développé à Trois-Rivières

Un laboratoire de biotechnologies de Trois-Rivières a mis de côté tout ce qu'il avait en plan pour se concentrer sur la mise au point d'un traitement contre la COVID-19.

Le traitement serait administré non pas par voie intraveineuse, mais par voies orale ou nasale. On va chercher à créer le remède à partir de micro-organismes, de bactéries, de levures et de protéines.

«La levure et les petites protéines du virus vont être reconnues par des récepteurs et là le corps va se dire: "Je suis attaqué". À partir de ce moment-là, le corps va produire des anticorps qui vont nous aider à prévenir une maladie associée à la Covid-19» a résumé le docteur Yves Hurtubise du laboratoire de biotechnologies Ulysse.

Les essais cliniques sur des souris et des porcs devraient être réalisés sous peu en partenariat avec la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal.

Les résultats ne seront toutefois pas instantanés. Dans le meilleur des mondes, il faudra tout de même compter de cinq à six mois pour rendre un éventuel médicament disponible.

L'entreprise scientifique observe que ce délai restera beaucoup plus court que celui requis pour la création d'un vaccin traditionnel.

Devant le caractère hautement vital de cette recherche, le bras économique de la ville de Trois-Rivières a accordé une subvention de 20 000$ au laboratoire.

«Je vais vous dire combien je suis fier de voir le nom de notre ville associée à des démarches concrètes vers des solutions associées à la pandémie», a déclaré le maire Jean Lamarche.