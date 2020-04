«C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible...»: une bénévole témoigne de la dure réalité en CHSLD

Une jeune mère de famille qui travaille comme éducatrice à l’enfance en milieu familial a décidé d’offrir son aide-bénévole dans un CHSLD près de chez elle et ce qu’elle y a vu et vécu dépasse, selon elle, l’entendement.

Marie-Michelle Funk le dit elle-même: «Non je ne suis pas infirmière», mais la femme de 29 ans ajoute qu’elle a «des bras, des jambes» et qu’elle est «débrouillarde».

«Ma mère travaille comme infirmière auxiliaire et elle a offert son aide dans un CHSLD de Laval. Comme il manque de personnel, elle m’a amené avec elle samedi et dimanche», a raconté la dame dévouée au Journal lorsque jointe par téléphone.

Bien encadrée par sa mère, elle a donc mis sa jaquette, son masque, sa visière, ses gants et son collant de bénévole.

Le bordel

«Tout est tout croche. Il n’y a pas assez de gestionnaires. Tu arrives pour faire ton "shift" et tu cherches pendant une quarantaine de minutes juste pour essayer de savoir à quel département tu es affecté», a-t-elle raconté encore traumatisée par tout ce qu’elle a vu et vécu.

«On a 40 patients pour une infirmière auxiliaire, une préposée et moi, l'éducatrice qui ne peut pas faire grand-chose, qui ne sait pas faire grand-chose. J'observe, j'aide, j'écoute, je discute, je prends des initiatives, j'essaie d'aider», a-t-elle entre autres raconté sur les réseaux sociaux dans un texte touchant publié dimanche.

«Y’a pu de jaquette, je couraille, je me perds, je me coince derrière une porte à code, j'ai pas le code. Mme Unetelle voudrait ses pilules pour l'anxiété, personne ne sait où elles sont. Une dame crie qu’elle a soif, je ne peux pas l’ignorer, mais, c’est une chambre COVID...», a-t-elle illustré.

«Je vérifie dans son dossier si elle a droit de boire de l'eau, je me protège, j'y donne de l'eau. Je sors, me déshabille, me change de masque, change de gants, lave mes mains et je ne me souviens plus où j’allais avant... ce que je devais faire», ajoute-t-elle.

«L’horreur»

«Ça sent l'urine, le désinfectant. Les gens me crient après dès qu'ils entendent mes pas parce qu’ils n’en entendent pas si souvent. Ils écoutent tous LCN en boucle et j'entends à la télé, en écho, que la situation dans les CHSLD est sous contrôle... c’est l’horreur», a-t-elle plutôt dit.

«Les personnes qui sont là sont très anxieuses parce que leur routine habituelle est complètement chamboulée. Et lorsqu’on arrive, avec tout l’attirail pour être protégé, on ressemble à des extra-terrestres... C’est difficile d’entrer en contact avec eux. Difficile d’offrir un sourire chaleureux quand ils ne voit pas notre visage», a-t-elle ajouté, attristée par ce qu’elle a vécu ce week-end.

Le cri du cœur de la jeune mère de famille se conclut dans son touchant message par une question dont elle n’a vraisemblablement pas trouvé la réponse lors de son incursion au cœur des CHSLD.

«Elle est où l'armée dont? Ils sont où les médecins qui s'en venaient? Je ne sais pas... mais, en tout cas, ils ne sont pas ici. C'est terrible... c'est terrible... c'est terrible...», conclut-elle.