Vous avez des questions sur la COVID-19? Nos experts y répondent

Tous les jours, nos spécialistes répondent à vos interrogations en lien avec le nouveau coronavirus.

Posez-nous vos questions en santé et en économie et nous y répondrons en direct à 16h30 sur les ondes de LCN. Envoyez-les par courriel à nouvelles@tva.ca ou par téléphone au 514 370-3222.

«Est-il vrai de dire que les propriétés du zinc et de l'huile de foie de morue peuvent nous aider à prévenir et/ou mieux combattre la COVID-19?» - Caroline

«Malheureusement non. Le zinc a été utilisé pour diminuer la durée d’un rhume. On n’a aucune donnée sur ce coronavirus. Son utilisation peut être efficace en prévention, mais il y a des toxicités aux zinc qui sont rapportées s’il y a une utilisation prolongée. Il faut faire preuve de prudence.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute»

«Je suis asthmatique. Mon colocataire continue de sortir et de voir des amis à l'extérieur de notre quartier. Que dois-je faire?» - Émilie

«Essayez de le convaincre si c’est un coloc, il devrait prendre soins de vous. C’est un comportement à risque. Si vous êtes obligée cohabiter avec lui, isolez-vous. Désinfectez cette chambre. Ne mangez pas ensemble non plus.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute»

«Ma cuisine est en chantier depuis près d'un mois. Mon contacteur me dit qu'il peut redémarrer la construction dès aujourd'hui. A-t-il raison ?» - Marc-Antoine

«Difficile d’y répondre. Il n’y a pas d’indication très claire. Il faut qu’il y ait un caractère urgent.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Je travaille pour une entreprise de fabrication d'armoires de cuisine. Faisons-nous partie des entreprises prioritaires?» - Jean-Claude

«L’ensemble de la chaîne d’approvisionnement qui est autorisée à redémarrer aujourd’hui. Si vous êtes appelés à fournir pour des projets qui sont en cours, vous êtes autorisés les opérations à redémarrer aujourd’hui.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Nous avons contracté la construction d'une grande véranda attenante à notre résidence. Ce projet devait débuter mi-avril. Sommes-nous autorisés à démarrer le projet?» - Jean-Marc

«Il n’y a rien d’urgent dans ce projet. Le projet devra attendre.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Je bâti ma maison en autoconstruction, vais-je pouvoir moi aussi reprendre la construction de ma maison?» - Alain

«Si la livraison était prévue avant le 31 juillet prochain, qu’elle sera habitée à ce moment et que les travaux étaient déjà amorcés oui.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«J'ai acheté une vieille maison qui exige de façon urgente que la toiture soit refaite. La fondation doit aussi être isolée d'urgence. Les rénovations sont-elles autorisées?» - Lucie

«Si cette maison va héberger quelqu’un le 31 juillet ou avant et que les travaux sont urgents, vous n’attendez pas et vous contactez des travailleurs.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Est-ce que la construction commerciale et les activités d'excavation peuvent redémarrer aujourd'hui?» - Isabelle

«Non, il ne s’agit que de la construction résidentielle. Pour ce qui est du commercial, ce n’est pas demain la veille que les activités vont recommencer.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie