Cri d'alarme d'un médecin en CHSLD: «Les gens vont se laisser aller plus vite»

Un médecin qui exerce depuis plus d’une vingtaine d’années en CHSLD craint que ses patients se laissent mourir plus rapidement ou meurent par manque de soins.

Le docteur Michel Pagé exerce au CHSLD Vigi de Dollard-des-Ormeaux, un établissement privé conventionné et supervisé par le CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal.

Ce mardi matin, aucune infirmière ni infirmière auxiliaire n’étaient présente pour soigner les 160 aînés qui y résident.

Selon le Dr Pagé, il a fallu commencer ce matin à rationner les médicaments. Le médecin a aussi peur que ses patients se laissent mourir de faim ou de soif.

«Là s’il n’y a plus personne, ils risquent de mourir de déshydratation, de manque de nourriture. Les gens vont se laisser aller plus vite. On ne peut plus garantir aux enfants qu’ils vont mourir sans souffrance et dans la dignité», a lancé en entrevue à TVA Nouvelles celui qui depuis 26 ans en CHSLD.

«Quand c’est rendu qu’il faut choisir le moins de médicaments possible parce qu’on n’a pas personne pour les donner. C’est rendu un pays quasiment pauvre! Je ne comprends pas que ça puisse nous arriver ici.»

Le docteur Pagé ne blâme pas la direction du CHSLD dans la gestion de cette situation. Il dit que l’épidémie de COVID-19 a été très rapide et croit que 70% des résidents sont infectés.

«Habituellement ils meurent des complications de la COVID, mais là j’ai peur qu’ils meurent de manque de soins, et ça, ce n’est pas acceptable. Pas parce que le centre n’est pas bon, parce qu’on manque de bras, on manque de personnel. Ça fait de la peine à tout le monde, ça n’a pas de bon sens», a-t-il expliqué.

«Ce n’est pas comme les plus jeunes. Ils n’ont plus d’appétit, ils ne mangent pas pendant à peu près deux jours, ils commencent à faire de la température et en 24 heures, c’est fini. Ça va extrêmement vite, c’est extrêmement contagieux. Il y a deux semaines on avait à peu près 10 cas, maintenant on en a une centaine.»

Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal était en train de déployer du personnel au CHSLD Vigi en fin de journée mardi pour venir en aide aux aînés et au personnel déjà en place selon ce que TVA Nouvelles a appris.

