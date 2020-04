Crise dans les CHSLD: Gaétan Barette se défend

L’ex-ministre de la Santé libéral Gaétan Barrette nie toute responsabilité au sujet de la situation actuelle dans les CHSLD.

Interrogé au sujet de son imputabilité vis-à-vis la situation de crise dans les CHSLD, le député libéral a répondu par la négative.

«On ne peut pas juger de la situation normale hors crise par ce qui se passe dans la crise; et c’est ce qu’on fait actuellement», a-t-il plaidé en entrevue au micro de Sophie Durocher à QUB radio, mardi.

Selon l’ancien ministre, le problème se définirait non pas par la lourdeur bureaucratique instaurée sous le règne libéral, mais plutôt en deux éléments bien précis: le manque de salaire et le manque de personnel. «Ce n’est pas un ou l’autre. C’est un et l’autre», a-t-il précisé.

Le député de La Pinière a également affirmé qu’avec ses «projets ratios», le gouvernement était sur la bonne voie, mais puisque le Parti libéral n’a pas été réélu au pouvoir, il n’a pu régler la situation.

«Ce qui se passe aujourd’hui, je l’avais planifié. Je peux vous dire une chose. Si j’avais été élu [au pouvoir] et ministre de la Santé, il y en aurait eu une loi spéciale si les syndicats n’avaient pas collaboré et on aurait appliqué les ratios. Quand je les ai dessinés avec eux, on avait convenu qu’on allait les appliquer, et là, ce n’est pas le cas.»

Selon lui, le gouvernement Legault n’avait qu’à continuer son œuvre. «Le chemin avait été tracé de façon claire, nette et précise. Ça faisait partie d’engagements électoraux», a-t-il indiqué.

«Est-ce que c’est une question de courage, de pas de courage, il y a une chose qui est certaine: c’est que ç’a été un choix budgétaire, a-t-il ajouté. Il a été choisi à ce moment-là, de ne pas le faire. Le premier ministre fait un mea culpa, tant mieux, il va peut-être résoudre la situation de la même manière que je l’avais proposé. C’est probablement ça qui va arriver. Maintenant, les syndicats doivent mettre de l’eau dans leur vin», a-t-il avancé.