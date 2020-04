Les entreprises pourront demander la subvention salariale dès lundi prochain

Les entreprises qui comptent se prévaloir de la subvention salariale d’urgence de 75 % du fédéral pourront le faire à compter de lundi prochain, mais les versements ne seront disponibles que «plusieurs jours au minimum» après l’inscription.

Le premier ministre Justin Trudeau a de nouveau encouragé les entreprises à s’inscrire à la subvention salariale, mardi, lors de sa mise à jour quotidienne devant sa résidence de Rideau Cottage.

D’ici au 27 avril, les dirigeants d’entreprises pourront consulter une calculatrice disponible sur le site web de l’Agence du revenu qui leur permettra de déterminer ce que la subvention salariale couvrira.

Rappelons que la subvention salariale est rétroactive au 15 mars.

350 M$ pour les organismes caritatifs

Devant une clientèle grandissante en raison de la COVID-19, Ottawa crée un fond de 350 millions $ pour appuyer les organismes communautaires et les organismes à but non lucratif.

Ce fond permettra entre autres d’aider les organismes à former des bénévoles, à augmenter le nombre de livraisons à domicile pour personnes âgées ou encore à offrir du transport aux personnes handicapées.

«Le virus a eu pour effet d’aggraver les inégalités qui existaient déjà dans notre société. Les plus vulnérables – comme les aînés, les jeunes en situation d’itinérance, les gens sans emplois et les familles monoparentales – sont particulièrement touchés», a convenu Justin Trudeau.