Enquête conjointe de trois ordres sur les CHSLD

Le Collège des médecins du Québec (CMQ), l’Ordre des infirmières du Québec (OIIQ) et l’Ordre des infirmières auxiliaires du Québec (OIIAQ) ont annoncé mardi tenir une enquête conjointe sur la qualité des soins en CHSLD.

Les trois ordres se pencheront sur les pratiques du CHSLD Herron, un centre d’hébergement privé non conventionné de Dorval, ainsi que de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, un centre d’hébergement public, qui ont fait les nouvelles en raison de la gestion déficiente de la pandémie de COVID-19.

«Notre rôle est de nous assurer que les résidents de tous les CHSLD ont accès à des soins de même qualité et en quantité suffisante. La tenue d’une enquête conjointe permettra de faire la lumière à ce sujet et de poser les actions requises, de façon efficace et concertée», a indiqué par voie de communiqué Dr Mauril Gaudreault, président du CMQ.

L’enquête sera menée par des experts respectifs des trois ordres et aboutira en un rapport qui permettra d’éclairer sur les défaillances que vivent les CHSLD actuellement.

«Par cette démarche d’enquête commune, nous sommes convaincus que nous serons en mesure d’émettre des recommandations afin qu’une telle situation ne se reproduise plus», a expliqué la présidente de l’OIIAQ, Carole Grant.

Les deux établissements se trouvent sur la liste rouge des CHSLD touchés par la COVID-19, ce qui veut dire que le taux d’infection est supérieur à 25 %.

Le CHSLD Herron a vu tous ses patients infectés par la COVID-19, alors que le personnel avait déserté les lieux de crainte de contracter la maladie.

L’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, pour sa part, prétendait que seuls cinq patients avaient péri de la COVID-19, alors que dans les faits, 33 personnes en sont mortes.