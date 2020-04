L’armée n’attend qu’un coup de fil de Québec

Le gouvernement canadien est disposé à déployer en renfort dans les CHSLD des militaires des Forces armées canadiennes non spécialisés en santé pour accomplir certaines tâches si Québec en faisait la demande, a assuré mardi le lieutenant politique du Québec Pablo Rodriguez.

Après les 125 militaires rattachés au service médical des Forces armées canadiennes et le déploiement des Rangers dans le Basse-Côte-Nord et dans le Nord-du-Québec, d’autres militaires pourraient être envoyés en renfort dans les CHSLD du Québec, où la situation a été qualifiée d’«urgence nationale» par le premier ministre François Legault.

Mais pour l’instant, Québec n’a pas formulé de demande en ce sens.

«C’est évident que si Québec nous fait une demande, on va regarder ça, et notre but c’est toujours de répondre de façon positive», souligne M. Rodriguez.

Ottawa a déjà mobilisé des milliers de militaires d’un océan à l’autre dans l’éventualité où les provinces feraient appel à leurs services, notamment en matière de transport d’équipements ou de logistique, dit le lieutenant politique du Québec.

«Tout dépend du besoin. Il faut que l’armée puisse, de façon correcte et responsable, répondre au besoin efficacement. On attend la demande et on va essayer encore une fois de répondre présent», affirme-t-il.

«Nos soldats sont prêts, on les a mobilisés déjà depuis un bon bout de temps, ils veulent servir et ils vont être contents de servir», ajoute M. Rodriguez.