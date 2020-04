Le Québec dépasse le cap des 1000 morts dus à la COVID-19.

Selon le plus récent bilan, on compte 102 nouveaux décès et 807 nouveaux cas, pour un total de 1041 décès et 20 126 cas confirmés dans la province depuis le début de la pandémie.

Au Québec, en date du 21 avril 2020 à 13h, la situation est la suivante :

- 20 126 cas confirmés (+ 807)

- 1041 décès (102 nouveaux décès)

- 1224 personnes hospitalisées (+ 55)

- 201 personnes aux soins intensifs (+ 3)

- 4048 personnes rétablies

- 2970 personnes sous investigation

- 151 394 analyses négatives (cas infirmés)

Nombre de décès par région

Bas-Saint-Laurent : 1

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 12

Capitale-Nationale : 32

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 69

Estrie : 22

Montréal : 583

Outaouais : 1

Abitibi-Témiscamingue : 2

Côte-Nord : 0

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 6

Chaudière-Appalaches : 7

Laval : 186

Lanaudière : 46

Laurentides : 10

Montérégie : 59

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 0

Hors Québec : 0

Région à déterminer : 5

Total : 1041

Nombre de cas par région

Bas-Saint-Laurent : 34

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 244

Capitale-Nationale : 630

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 1 015

Estrie : 794

Montréal: 9 348

Outaouais: 219

Abitibi-Témiscamingue: 148

Côte-Nord: 111

Nord-du-Québec: 7

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine: 138

Chaudière-Appalaches : 341

Laval : 2199

Lanaudière : 1462

Laurentides : 906

Montérégie : 2 511

Nunavik : 14

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 5

Ensemble du Québec : 20 126