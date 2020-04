Le travail colossal des tests de dépistage

Le Centre de thérapie cellulaire de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont est l’un des plus importants laboratoires de recherche sur le cancer au Canada.

Il y a cinq semaines, à l'invitation du ministère de la Santé, l'endroit a été converti en un temps record en laboratoire de dépistage de la COVID-19.

«En moins de 48 heures, on a été capables d'installer trois laboratoires; un pour la formation, deux pour le dépistage. Puis, on a pu ainsi doubler la capacité de tests de dépistage ici, à Maisonneuve-Rosemont», indique Nathalie Tessier de la direction de la recherche à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont.

«D'habitude, c'est le genre de choses qui prendrait probablement un an à préparer. Alors, il y a eu un petit miracle qui s'est produit ici», ajoute le Dr Lambert Busque, chef du diagnostic moléculaire à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Au Québec, plus de 171 mille analyses ont déjà été réalisées, dont 20 000 qui se sont révélées être positives. Environ 3000 sont en investigation, alors que 148 mille sont négatives.

Depuis cinq semaines, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, on a mis les bouchées doubles, et une équipe de 40 personnes a réalisé plus de 17 000 tests de dépistages!

«Quand on a eu une éclosion dans un de nos CHSLD, le taux de positivité était plus élevé que si on faisait des tests chez des gens de la population générale», explique la Dre Annie-Claude Labbé, microbiologiste et infectiologue à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Certains chercheurs de Maisonneuve-Rosemont ont amorcé différents travaux sur la COVID-19. Parmi celles-ci, une collaboration avec le Dr Jean-Claude Tardif, de l’Institut de cardiologie de Montréal, pour l’étude COLCORONA.

Les spécimens des gens participant à l’étude sont recueillis et envoyés au Dr Tardif pour que ce dernier puisse poursuivre ses recherches.

Pendant ce temps, au centre de recherche du CHUM, le chercheur Dr Andres Finzi délaissé les travaux qu'il mène depuis 20 ans sur le VIH/Sida pour essayer avec son équipe de détecter la clé qui permet à la COVID-19 d'entrer dans le corps humain.

«La clé, c'est ce qui se trouve à la surface des particules virales, qui permet au virus de se répliquer», explique-t-il à TVA Nouvelles.

Finzi travaille à empêcher la clé d'ouvrir la porte qui permet au virus de se propager par d'infimes gouttelettes jusqu'aux poumons et ce, pouvant entraîner la mort.

«Tout le monde essaie de trouver différentes façons de bloquer cette clé. Effectivement, d'essayer de trouver des petites molécules, des genres de médicaments qui puissent bloquer l'engrenage de la clé», explique Dr Finzi.

De nombreux chercheurs sont mobilisés de différentes façons dans l'espoir de sauver le monde.