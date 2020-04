Les «gros mots» de François Legault

Le premier ministre du Québec est-il bien informé par l’appareil bureaucratique depuis le début de la pandémie de COVID-19? Mario Dumont a son avis sur la question.

Hier, notre correspondant parlementaire, Alain Laforest, a demandé à François Legault si on lui avait toujours fourni une information juste et complète afin de lui permettre de prendre les meilleures décisions en période de crise sanitaire?

«Monsieur Legault a répondu oui, qu’à toutes les étapes, on lui avait fourni la bonne information. Je pense qu’il a protégé sa machine. Il s’est dit si je me mets à dos tous les fonctionnaires, ça va être mille fois pire. Ils vont travailler contre moi et ça va être l’enfer. Je vais faire semblant d’être satisfait de l’information que l’on m’a donnée», soutient Mario Dumont.

Si la question avait été posée au premier ministre derrière des portes closes, sa réponse aurait été fort différente est persuadé notre commentateur politique.

«Si Monsieur Legault n’avait pas été en conférence, s’il avait été seul avec sa conjointe Isabelle dans son salon, il aurait dit: Non! et Non! Il aurait dit des choses qui ne se disent pas à la télévision. Il n’aurait pas été de bonne humeur et il aurait sorti des gros mots», lâche Mario Dumont.

En point de presse, hier, on a appris que finalement ce ne sont pas quelque 50 000 personnes qui se sont inscrites sur Je contribue, mais bien 19 000 après que la liste eut été révisée.

«Penses-tu qu’il est de bonne humeur de ça alors qu’il a commenté les 51 000 la semaine passée? Quand on lui a annoncé que plusieurs étaient comptés en double, il devait être hors de lui», croit Mario Dumont.

*** Voyez l’intégrale de la chronique de Mario Dumont dans la vidéo ci-haut