Les proxénètes profitent de la pandémie

Le confinement se poursuit pour la majorité de la population du Québec, dont les enfants et les adolescents.

Pour garder le contact entre eux, plusieurs utilisent les réseaux sociaux et les malfaiteurs le savent très bien.

«On fait beaucoup plus de FaceTime. Sur Houseparty, justement, on peut parler à des personnes qu'on ne connaît pas des fois», mentionne une adolescente de 15 ans, qui s'est fait aborder la semaine dernière sur une application par deux hommes dans la vingtaine.

«Ils voulaient des photos de moi et ils voulaient venir me chercher de Québec pour que je vienne à Montréal», ajoute-t-elle.

La situation inquiète grandement sa mère. «Ils incitent à la fugue parce qu'ils étaient prêts à venir la chercher. Il y en a qui aurait pu avoir la faiblesse de dire oui et Dieu sait où elle se serait ramassée.»

Loin d’être un cas unique

Actuellement, la Sûreté du Québec dénote une augmentation des signalements en lien avec l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet.

«On pense qu'on dort et eux font du FaceTime le soir. On pense que tout est "safe", pas du tout! Il y a des majeurs qui s'incrustent dans les conversations de jeunes et qui essaient de leur mettre des idées dans la tête, j'imagine. Le glamour, les armes, le cash, la drogue», explique la mère de l’adolescente.

Peu importe l’application, les jeunes doivent se méfier. «Que ce soit les proxénètes, les prédateurs, les personnes déviantes, peu importe, ils vont vraiment se servir des applications qui sont populaires auprès des jeunes et des ados», indique Cathy Tétreault du Centre Cyber-aide.

- D'après les informations de Pascale Robitaille.