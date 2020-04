Les réponses de nos experts à vos questions sur la COVID-19

Tous les jours, nos spécialistes répondent à vos interrogations en lien avec le nouveau coronavirus.

«Est-ce que la COVID-19 risque de revenir chaque année comme la grippe?»

«On a trois exemples de syndromes respiratoires aigus sévères. À Toronto en 2003, le virus était très virulent, taux de mortalité plus élevé, il s’est arrêté. Le SRAS du Moyen-Orient revient contaminer localement. Celui qu’on a, on le découvre. Actuellement, dans l’hémisphère sud, on a des cas, ça nous laisse croire qu’il va prendre un profil saisonnier, un peu comme la grippe. C’est là où on est rendu aujourd’hui.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute»

«Peut-on avoir une liste du nombre de cas en soins intensifs dans les hôpitaux et les régions touchés?» - Marie-Josée

«Ces données ne sont pas disponibles sur des sites publics. Ce serait certainement intéressant de l’avoir de savoir par hôpital ou par grand centre, ça donnerait une idée sur le territoire.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute»

«J'ai fait des achats en ligne dans la semaine du 13 avril sans savoir que ces items proviendraient de la Chine. Quelle est la meilleure façon de manipuler la boîte sans être infecté?» - Nicole

«Si c’est une boîte en carton, on sait que le virus survit 24 heures. Juste la laisser où elle est, ne pas lui toucher pendant 24 heures. Ça devrait vous assurer une certaine sécurité.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute»

«J'ai des taies d'oreillers encore dans l'emballage puis-je les utiliser pour faire des masques ou qu'est-ce que je peux utiliser comme matériel?» - Micheline

«Dr Arruda a dit qu’il nous donnerait des précisions. Vous pouvez prendre des serviettes de table épaisse, mais une taie d’oreiller n’est peut-être pas assez épaisse.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute»