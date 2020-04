Lourdeur administrative et pandémie : une famille de six enfants privée de son logement

Le 21 février dernier, Lucie Pronovost signe un bail pour louer une maison à Sainte-Anne-des-Plaines. Le locataire de la maison doit être expulsé pour cause de non-paiement de loyer.

Cependant, en raison de la pandémie de la COVID-19, le locataire ne peut être expulsé comme prévu. Selon les dires de Mme Pronovost, la Régie du logement et les huissiers se sont renvoyé la balle pendant près d’un mois, avant de découvrir que le locataire réfractaire avait soumis une demande de rétractation de jugement le 27 mars dernier, citant son impossibilité à se présenter à son audience prévue le 11 février, incarcéré à ce moment.

«La rétractation a bloqué tout le système parce que la Régie du logement ne prend pas en urgence notre situation», déplore Mme Pronovost en entrevue avec Denis Lévesque.

La femme, dont le logement actuel est déjà loué, s’est retrouvée désemparée et à court de solutions en vue du déménagement imminent.

«On a jusqu’au 29 avril pour quitter. On devait déménager dimanche le 26 avril. Nos déménageurs étaient réservés et la personne qui doit prendre possession de notre logement s’en vient le 30 avril. On n’a pas de le choix de quitter le 29 avril», explique la mère de famille.

«De jeudi à dimanche j’ai pleuré ma vie. Je n’ai jamais fait autant de téléphones. J’ai eu peur de me retrouver à la rue avec mes enfants», confie Lucie Pronovost, dénonçant sévèrement le peu de ressources en ces moments particulièrement difficiles.

L’intégralité de l’entrevue se trouve en haut de page.