Port du masque: Connaissez-vous le truc du sucre en poudre?

Le port du masque dans les espaces publics pourrait être recommandé et même exigé par les autorités quand il y aura déconfinement progressif. Le Dr Horacio Arruda annoncera cette semaine sa «nouvelle position» sur le sujet lui qui craignait au début de la pandémie que le masque ne crée un faux sentiment de sécurité parmi les Québécois. à

«Maintenant que l’on sait que l’on a une contamination communautaire importante, le port du masque devient tout à fait pertinent dans une perspective de déconfinement. Les gens vont devoir en porter un. Toutefois, le masque vise surtout à protéger les autres au cas où l’on serait porteur», explique Mme Lamarre.

La pharmacienne fait plusieurs recommandations quant au port du masque. «Avant de poser votre masque, il faut laver vos mains et éviter de toucher le masque. Tenez-le par ses attaches, passez-les derrière l’oreille, couvrez votre nez et le dessous de votre menton. Mais le moment le plus stratégique, c’est quand on enlève son masque. On doit présumer que l’on a potentiellement reçu des gouttelettes possiblement contaminées. On ne doit absolument pas toucher le masque qui inquiète par rapport aux risques de s’auto-infecter», fait savoir Diane Lamarre.

La pharmacienne a un petit truc pour vous qui coûte trois fois rien et qui évitera de vous contaminer vous-même en retirant votre masque.

«Si vous vous faites un masque maison, vous pouvez y mettre du sucre en poudre sur la surface extérieure et voir si vous réussissez à l’enlever sans vous mettre du sucre en poudre sur les doigts. Ça va vous montrer comment c’est difficile de ne pas toucher cette portion-là», dit Mme Lamarre.

Donc, armée du truc du sucre en poudre, vous pouvez vous exercer à retirer votre masque de bonne façon avant le début du déconfinement, mais n’oubliez pas de vous laver les mains.

«Travaillez avec les attaches du masque et par mesure de précaution, il faut se laver les mains chaque fois. Ça va bien quand on entre à la maison pour se laver les mains, mais quand on se promène dans le métro, fait des courses, etc., il faut avoir notre gel alcoolisé. Il faut trouver une façon (en tout temps) de se désinfecter», rappelle Diane Lamarre.

La pharmacienne vous parle aussi d'une manipulation du masque à proscrire quand vous devez dégager votre bouche ou que votre masque vous gêne. «Ne glissez pas votre masque sur votre menton ou ne le remontez pas sur votre front. Ne jamais faire ça, car vous étendez le potentiel de contamination sur votre visage», avertit-elle.

