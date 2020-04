On répond à vos questions téléphoniques et vidéo sur la COVID-19

Que ce soit en lien avec la santé ou l'économie, nos spécialistes répondent quotidiennement à vos questions en direct sur les ondes de LCN.

«Je souffre de fibrose pulmonaire, si je commence à avoir des symptômes j’appelle le numéro ou j’attends que ça s’amplifie?» - Denise

«Vous avez un problème de santé des poumons qui est très important. Si vous commencez à avoir des symptômes, c’est très important de contacter votre médecin ou votre spécialiste afin d’avoir un suivi très rapproché. Si les symptômes s’amplifient, c’est nécessaire d’aller à l’urgence.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«J’ai acheté des billets d’avion en mars, j’ai appelé l’agence et la semaine passée et on n’a pas voulu me rembourser, elle n’a voulu que me faire un crédit. Qu’est-ce qui arrive si on ne peut pas voyager d’ici décembre?» - Élie

«Les lignes aériennes offrent des crédits de 24 mois normalement, au moins. L’agence avait-elle un permis au Québec? Je vous suggère d’appeler l’Office de la protection du consommateur.»

«Est-ce que la COVID risque de revenir chaque année?» - Jean-Philippe

«On a trois exemples de syndromes respiratoires aigus sévères. À Toronto en 2003, le virus était très virulent, taux de mortalité plus élevé, il s’est arrêté. Le SRAS du Moyen-Orient revient contaminer localement. Celui qu’on a, on le découvre. Actuellement, dans l’hémisphère sud, on a des cas, ça nous laisse croire qu’il va prendre un profil saisonnier, un peu comme la grippe. C’est là où on est rendu aujourd’hui.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute»

«J’attends des résultats d’examen, est-ce qu’il y a des risques de retard?» - Sylvie

«Si le test a déjà été fait, il ne devrait pas y avoir de retard. Le médecin devrait recevoir le résultat par courriel ou par courrier interne et être en mesure de remettre le résultat.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«Est-ce que le gouvernement va hausser les pensions» - Marie-Josée

«C’est une arnaque. Des gens sur Facebook affirment que le gouvernement va offrir une prime de confinement. On vous demande de cliquer sur le lien et de donner vos informations bancaires, il ne faut pas cliquer. Le gouvernement ne fait pas la promotion de ses programmes sur les réseaux sociaux.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Mon enfant fait de l’asthme, devrais-je l’envoyer en CPE cet été?» - Camille

«Votre enfant à une condition qui peut le mettre plus à risque de complication, mais les enfants sont moins à risque d’attraper la version sévère de la maladie. Exposition graduelle au virus plutôt que de l’envoyer dans un contexte où il pourrait y avoir plus de virus. À discuter avec le médecin de votre enfant.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«Je fais du ménage dans des maisons privées, est-ce que je suis autorisée à travailler?» - Rita

«Tout ce qui est associé à la conciergerie et le nettoyage est considéré comme essentiel, tout en respectant les mesures de protection.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Est-ce que les tests pour le personnel hospitalier» - Sylvie

«Les tests ne sont pas obligatoires. Il faut faire une auto-évaluation des symptômes. S’assurer qu’on n’a pas de fièvre ou de toux. C’est lorsque les symptômes se déclarent qu’on peut faire de tests. Il faut devenir symptomatique pour pouvoir se qualifier pour le test. Il faut donc monitorer ses symptômes sur une base régulière.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«J’ai trouvé un écureuil mort sur mon balcon, est-ce que je devrais le signaler à la santé publique?» - Linda

«Je n’ai rien vu sur les écureuils et la COVID. Il y a des écureuils qui ont la rage, il est peut-être mort d’une autre cause. Communiquez et ils devraient déplacer quelqu’un.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute»

«Je suis commis dans une pharmacie? Comment demander la prime» - Denis

«Revenu Québec vous invite à vous préinscrire. Moins de 550$ par semaine, votre salaire annuel entre 5000$ et 28 000$. On se rend et on s’inscrit au dossier en ligne. Les formulaires seront rendus disponibles le 19 mai et le chèque devrait rentrer le 27.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«J’ai deux anévrismes, est-ce que je suis un cas plus à risque?» - Laurent

«Je ne crois pas que les anévrismes vous mettent plus à risque de l’attraper ou d’en avoir des complications à moins que vous ayez d’autres problèmes de santé, mais les anévrismes, non. Mais restez prudent tout de même.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue