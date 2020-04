Première session complètement à distance à l'UQAR

L’Université du Québec à Rimouski (UQAR) lance la première session entièrement à distance de son histoire à cause de la COVID-19. Même si l’institution offrait déjà des cours en ligne depuis quelques années, la session d’été se fera complètement hors campus à compter de lundi.

L’offre de cours sera à peu de chose près la même que d’habitude, autant au niveau des programmes de baccalauréat, de maîtrise que de doctorat.

Pour y arriver, l’UQAR a dû investir dans des équipements informatiques et de diffusion en ligne, mais surtout compter sur la collaboration de ses professeurs et employés.

Résultat, l’UQAR a pris en quelques semaines un virage important, mais aussi déterminant pour son avenir. Parce qu’à ce moment-ci, il demeure impossible de prédire si la session d’automne, elle, aura lieu normalement.

«On se prépare en gardant à l’esprit différents scénarios, du plus optimiste au plus pessimiste. On peut envisager un trimestre qui soit à distance ou alors un scénario où seraient jumelés la formation à distance et aussi certains éléments en personne en tenant compte de la distanciation sociale. Donc on explore différentes pistes actuellement » précise Jean-Pierre Ouellet qui est le recteur de l’université rimouskoise.

Par ailleurs, l’UQAR s’est aussi ajustée rapidement afin d’aider financièrement certains de ses étudiants plus affectés par la crise actuelle. Un fonds d’aide d’urgence a été constitué en collaboration avec les syndicats de ses employés et les associations étudiantes, un fonds qui compte déjà sur un montant de près de 500 000 $.

Une centaine d’étudiants ont reçu un premier versement de 500 $ pour le mois d’avril et un autre devrait suivre en mai et d’autres possiblement au cours des mois à suivre.

« Il y a des étudiants qui n’ont pas accès à des emplois d’été, d’autres qui ont travaillé au cours de l’année, mais qui n’ont pas atteint les standards nécessaires pour se tourner vers les programmes du fédéral. On vient donc pallier aux lacunes, aux failles dans le système de façon à ce que ces personnes puissent poursuivre leurs rêves de terminer leurs études universitaires », ajoute Jean-Pierre Ouellet.

L’UQAR compte près de 7000 étudiants à ses campus de Rimouski et de Lévis.