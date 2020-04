Québec a déposé une offre aux préposés aux bénéficiaires

Le gouvernement Legault a déposé une offre mardi aux deux principales centrales syndicales dans le but de rehausser les salaires des préposés aux bénéficiaires.

Tenue secrète pour le moment, la proposition du Conseil du trésor a été accueillie de façon positive par la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

L’offre de Québec «a suscité un intérêt qui va aider les discussions futures», affirme la centrale syndicale.

Toutefois, «il y a encore du travail à faire». « Le comité de négociation de la FTQ est à analyser l’offre du gouvernement et doit revenir au Conseil du trésor d’ici la fin de la journée», expliquait un porte-parole mardi après-midi.

De son côté, le gouvernement Legault affirme que l’offre déposée «reflète encore une fois notre engagement à bonifier les conditions de travail, notamment les salaires, des PAB». «Nous espérons que les discussions des prochains jours nous permettent d’en arriver à une entente dans les meilleurs délais. Nous ne commenterons pas davantage pour le moment», affirme l’attachée de presse du président du Conseil du trésor, Christian Dubé.

Régler rapidement

Le premier ministre François Legault a fait part, lundi, de son intention de régler rapidement la question des préposés aux bénéficiaires, avant même de conclure une entente globale pour le renouvellement des conventions collectives de la fonction publique.

«C'est important, je le répète – on aurait dû le faire avant, j'aurais dû le faire avant – il faut trouver un moyen d'augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires de façon permanente le plus rapidement possible. Donc, j'ai demandé au président du Conseil du trésor de convoquer demain les syndicats, donc, entre autres, la CSN, la FTQ, puis d'essayer, ensemble, avec les syndicats, de régler le plus rapidement possible toute la question des salaires des préposés aux bénéficiaires», a déclaré M. Legault lors de son point de presse sur la COVID-19.

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) rencontrait pour sa part les représentants de Québec en après-midi, par vidéoconférence. Elle n’avait toujours pas réagi à la proposition du gouvernement au moment de mettre en ligne.