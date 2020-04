Retour du traversier à temps plein à Tadoussac

Forcée de couper de moitié son service de traversier à Tadoussac au début du mois, la Société des traversiers du Québec (STQ) a annoncé, mardi, que le service sera à nouveau offert à temps plein dès jeudi.

Depuis le 4 avril, la STQ n'avait qu'un navire en service pour assurer la liaison entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine, et ce, seulement entre 7 h et 19 h 30. Le navire partait d'une rive vers l'autre chaque demi-heure, en commençant sa journée à Tadoussac à 7 h, tandis que le dernier départ se faisait à Baie-Sainte-Catherine à 19 h 30.

Or, dès jeudi, le navire demeurera seul à offrir le service, mais pourra le faire 24 h/24 et 7 jours/7.

«La STQ peut revoir son offre de service à la hausse grâce à la plus grande disponibilité de certains employés critiques, qui avaient des restrictions d’emploi liées aux mesures de lutte à la COVID-19», a expliqué l'organisation

Les mesures de lutte contre la COVID-19 demeurent cependant en place à bord du traversier. Ainsi, les automobilistes doivent demeurer confinés dans leur voiture, tandis que les piétons doivent rester sur les ponts extérieurs, le salon des passagers étant fermé.

Par ailleurs, les clients de la STQ qui désirent montrer à bord d'un avion ou d'un hélicoptère offrant un service de navette pour l'organisation doivent désormais «porter un couvre-visage ou un masque non chirurgical leur couvrant le nez et la bouche».

Cette mesure découle d'une ordonnance du fédéral réclamant que tous les passagers d'avion adoptent dorénavant le masque.

La STQ offre présentement des services aériens saisonniers en remplacement des navires sur les traverses de la rivière Saint-Augustin, de Harrington Harbour-Chevery et de L'Île-Verte.