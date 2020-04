23 victimes dans la tuerie en Nouvelle-Écosse

La pire tuerie de l'histoire du Canada a finalement fait 23 victimes, a annoncé la Gendarmerie royale du Canada (GRC) mardi après-midi.

Après deux jours d'enquête éparpillés sur 16 scènes de crimes, incluant des bâtiments incendiés dans lesquels les enquêteurs continuaient de trouver des victimes, la GRC a pu s'avancer sur un nouveau bilan crève-cœur.

«Nous croyons qu'il y a 23 victimes, incluant une personne de 17 ans. Toutes les victimes sont des adultes, tant des hommes que des femmes», a indiqué la GRC dans un communiqué.

Par ailleurs, la police a confirmé que le seul suspect dans cette affaire, un denturologiste de 51 ans, a bel et bien été abattu lorsqu'il a été rattrapé sur le site d'une station-service Irving à Enfield, au nord d'Halifax, après une cavale meurtrière d'une douzaine d'heures.

La police avait d'abord annoncé, dimanche, que le suspect avait été arrêté, avant de reconnaître qu'il était mort lors d'un échange de tirs, sans donner plus d'information.

En comptant le décès du tireur, un total de 24 personnes ont péri pendant cette cavale meurtrière.

12 heures, 90 km, 23 victimes

Le suspect a amorcé sa cavale en incendiant sa propre maison à Portapique, tard samedi soir. Il a ensuite mis le feu à plusieurs autres résidences de son quartier, avant de faire feu sur les gens qui sortaient de leurs demeures en panique. Plusieurs résidents ont aussi entendu au moins une explosion, alors que des bâtiments ont été rasés et des voitures incendiées.

Le suspest connaissait apparemment plusieurs de ses victimes, habitant lui-même Portapique et étant denturologiste. «Certaines des victimes étaient connues et étaient ciblées, tandis que d'autres n'étaient pas connues du suspect», a précisé la GRC.

Après coup, le suspect a pris la fuite en se déguisant en agent de police de la GRC, au volant d'un véhicule ressemblant en tout point à une autopatrouille de la police fédérale. La police a confirmé que son uniforme était authentique, sans préciser sa provenance.

Il a alors continué de semer la terreur, notamment sur Hunter Road.

Selon le «Globe and Mail», le suspect aurait stoppé une voiture sur une route de campagne en se faisant passer pour un officier, avant de tuer les occupants du véhicule à bout portant.

À ce moment, selon le parcours détaillé en direct par la GRC, le suspect aurait abandonné sa fausse voiture de police pour un VUS Chevrolet.

C’est dans ce véhicule qu’il a été intercepté et qu'il a été abattu par la GRC à Enfield, à 11 h 40, heure locale.

Toujours selon le «Globe and Mail», il a été décrit comme un passionné de la police, lui qui en collectionnait plusieurs souvenirs et plus de retaper à l’occasion des voitures de patrouilles. Selon Nathan Staples, une source du quotidien torontois, le suspect était «obsédé» par la police tandis que sa demeure de Portapique était un «sanctuaire» en hommage à la GRC.

Il faut remonter aux événements de l’École Polytechnique pour trouver un bilan aussi meurtrier. En effet, la fusillade qui s’est déroulée dans l’université montréalaise en 1989 avait fait 14 morts et 14 blessés.

La GRC compte une victime parmi ses rangs, l’agente Heidi Stevenson qui détenait 23 ans d’expérience dans son domaine. Un autre policier a été blessé, mais ce dernier a reçu son congé d'hôpital dès lundi. Il a été accueilli chez lui en véritable héros, avec de nombreux Néo-Écossais qui se sont réunis en bordure de route dans une haie d'honneur improvisée pour l'applaudir à son arrivée

L'armée en renfort

En raison de l’étendue de la cavale meurtrière qui s’est abattue sur la Nouvelle-Écosse en fin de semaine, l’armée canadienne a déployé des troupes en soutien à la Gendarmerie royale du Canada.

Des tentes, des génératrices et de l’éclairage fournis par l’armée serviront aux policiers qui tentent comprendre ce qui s’est passé sur les 16 scènes de crime, a rapporté le réseau Global.

Des véhicules de l'armée ont d'ailleurs déjà été aperçus à Portapique en après-midi, mardi.