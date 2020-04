Une famille se lance dans la fabrication de masques

Confinés ensemble dans leur résidence de Hudson, en Montérégie, les cinq membres de la famille Campbell ont décidé de lancer leur entreprise de fabrication de masques en tissu, adore mask.

«C’est vraiment parti d’un projet commun. Les enfants s’ennuyaient un peu. Tous ensemble, cinq à la maison, il fallait faire quelque chose. Donc on a décidé d’aider la communauté et les gens autour», raconte la mère de la famille, Servane Campbell.

Chacun a son rôle à jouer au sein de la nouvelle entreprise familiale.

Maman s’occupe de l’assemblage des masques, qui sont cousus à la machine. Papa, James, s’occupe plutôt du volet livraison et commande.

Les deux filles, Emma et Ely, s’occupent du volet design et marketing et le plus jeune, Liam, 15 ans, est responsable de l’emballage du produit.

Lancée vendredi, l’entreprise suscite déjà l’engouement. «Le week-end a été épique», lance la mère, ravie du succès que connaît le projet familial.

D’ailleurs, tous les masques affichés dans leur boutique en ligne étaient en «rupture de stock» lundi en avant-midi.

«On a une communauté, ici, de personnes seraient capables de nous aider. On pourrait amener les tissus prédécoupés et prêts à assembler et certaines grand-mères seraient prêtes à continuer l’ouvrage», ajoute celle-ci qui pense déjà à la suite des choses pour adore mask.

Les ventes pourraient s’accélérer davantage dans les prochains jours alors que le gouvernement Legault mettra en place certaines ressources pour promouvoir le port du masque. Il devrait notamment diffuser des vidéos explicatives sur la fabrication de ceux-ci et les bonnes façons de le porter.