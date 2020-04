Une solution rapide pour changer l’air des immeubles

Il y a beaucoup de personnes qui commencent à penser à l'après-pandémie. La circulation de l'air dans les bâtiments posera sûrement un défi de taille et provoquera des ajustements importants à la climatisation et au chauffage.

Avant la COVID-19, les entreprises tentaient de maximiser leur espace en plaçant le plus d'employés possible au mètre carré. Le déconfinement progressif risque de modifier nos espaces de travail. Pendant un très bon bout de temps, il faudra aussi repenser la ventilation et le chauffage dans les immeubles.

«La programmation d'édifice qui avait été faite au niveau du chauffage, de la ventilation et de la climatisation n'est plus du tout adéquate. Notre boîte, on la branche à l'édifice et elle vient reconfigurer automatiquement cette programmation-là», explique Jean-Simon Venne de BrainBox.

La start-up québécoise a mis à contribution ses ingénieurs et ses experts en intelligence artificielle pour produire un système informatique en nuage qui peut prendre les commandes de 80 pour cent des systèmes de ventilation et de climatisation des immeubles.

Par exemple, BrainBox filtre en 20 minutes l'air d'un bâtiment qui, autrement, prendrait deux heures. Une précieuse économie de temps qui pourrait faire la différence dans un CHSLD, quand on pense au potentiel de survie du coronavirus dans l'air.

«Maintenant, on veut augmenter l'apport d'air frais. Et on veut faire circuler l'air beaucoup plus souvent pour éliminer des matières en suspension, les fameuses micro-gouttelettes qui pourraient contenir ou pas le virus», ajoute Jean-Simon Venne.

BrainBox a décidé d'offrir gratuitement sa solution aux gestionnaires d'immeubles. S'ils aiment le produit, ils n'auront qu'à s'abonner après la pandémie.

- D'après les informations de Richard Olivier.