Alors que la grande région de Montréal est durement touchée par la COVID-19, certaines régions sont relativement épargnées. Et de plus en plus de voix s’élèvent pour la levée de certaines restrictions.

Au Bas-Saint-Laurent, aucun nouveau cas n’a été détecté en 11 jours. «Tout le territoire du Bas-Saint-Laurent, qui représente une population de 200 000 habitants, n’a en pratique plus de propagation», a mentionné le maire de Rimouski Marc Parent.

Avec une situation sous contrôle, la pression se fait de plus en plus forte pour un retour graduel à la vie normale.

«Il commence à y avoir beaucoup de pression de la part des commerçants, de la part des industriels pour pouvoir aller de l’avant avec un déconfinement qui repartirait l’économie locale», ajoute-t-il.

L’élu rimouskois se dit confiant de voir le gouvernement Legault permette la reprise de certaines activités économiques, mais il n’est pas prêt à la réouverture de sa région.