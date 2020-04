Appel «urgent» dans les CHSLD: des offres de travail restées sans réponse

Des professionnels de la santé déplorent ne pas avoir obtenu de suivi du gouvernement après avoir répondu rapidement à l’appel «urgent» du premier ministre à venir prêter main-forte dans les CHSLD durement éprouvés par la crise.

Chantal Trottier, neuropsychologue en Mauricie, a été embauchée par le CIUSSS de sa région, mais n’a plus de nouvelles de la direction depuis une semaine.

«Je me suis inscrite dès le jour 1 en mars sur JeContribue et après le long processus, on m’a confirmé mon embauche la semaine dernière. Sauf que depuis, je suis en attente d’être déployée», explique la professionnelle qui se dit ouverte à n’importe quelle tâche et même, dans n’importe quelle région.

Elle décrit sa situation comme celle d’un soldat qui ne recevrait plus d’ordre. «Pour faire la comparaison avec les forces armées, j’étais plus que prête à être déployée, sauf qu’il manque les ordres de mon général», image-t-elle.

«Il y a plein de gens qui sont prêts à aider, mais c’est difficile de faire remonter l’info dans la chaine de commandement. C’est dommage», ajoute la neuropsychologue, qualifiant le réseau de la santé de trop lourd.

Dizaine d’offres

De son côté, un médecin du Saguenay a eu l’impression d’accomplir les 12 travaux d’Astérix avant que quelqu’un du réseau ne réponde à son offre de service.

CISSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, JeContribue, Santé publique de trois régions différentes, CIUSSS Montréal-Nord, formulaires de la FMOQ, Hôpital Juif de Montréal, Hôpital de Gatineau et même un collègue de New York, Sylvain Simard a cogné à bien des portes avant qu’on ne lui réponde.

«Je suis un ancien médecin d’urgence, j’ai fait de l’anesthésie, j’ose croire qu’ils auraient pu avoir besoin de moi là-dedans», explique le docteur. «Ça montre, comme beaucoup d’autres témoignages, que la structure est très lourde».

C’est finalement le CISSS Saguenay-Lac-Saint-Jean qui l’a contacté pour qu’il aille donner un coup de pouce en CHSLD... plus d’un mois après avoir signifié son intérêt. Il aide donc à laver et nourrir des patients en attendant qu’on ait besoin de ses services pour des tâches relevant de son expertise.

«Ça ne me dérange pas de prendre le risque en allant là. Tu ne deviens pas pompier si tu as peur du feu. Et je suis comme un bon soldat, si on a besoin de moi pour ça, je vais y aller», assure le Dr Simard.

Bénévole sans réponse

Une préposée de Montréal actuellement en arrêt de travail en raison d’une situation familiale particulière a quant à elle proposé d’aller aider bénévolement deux jours par semaine en CHSLD. Elle s’est cognée à des portes closes dans deux établissements en plus de n’avoir eu aucun retour de la plateforme JeContribue.

«Je ne peux pas la semaine vu ma situation familiale temporaire, mais je peux aider le samedi et le dimanche. J’ai 10 ans d’expérience, je suis prête à faire des 16 heures bénévolement et on ne me rappelle pas? C’est terrible», se désole Camille, qui demande à préserver son nom de famille pour éviter les ennuis avec son employeur habituel. «Je me sens comme un lion en cage qui ne veut qu’aider».

Chaque jour, lorsqu’elle entend les histoires d’horreur qui se multiplie, Camille sent monter la colère en elle, comme bien d’autres travailleurs du réseau de la santé.

«C’est peut-être cru, mais ça me dépasse qu’on laisse crever des gens qui agonisent pendant que plein de gens sont prêts à aller aider. Je ne comprends pas», rage-t-elle.

Besoins comblés?

Malgré ces nombreuses offres de services restées sans réponse, le premier ministre François Legault a indiqué lors de son point de presse mardi que les besoins en CHSLD étaient en voie d’être comblés. La situation devrait se régulariser d’ici mercredi soir selon ses dires.

«On a réussi, juste hier [lundi], à combler 1000 des 2000 postes. Puis on a confiance que, d'ici demain [mercredi], avec tous ceux qui nous ont fait signe, on devrait être capables de combler les 1000 postes qui restent à combler dans les 2600 résidences», confiait le premier ministre, précisant que la situation pourrait s’améliorer dans les deux prochaines semaines.